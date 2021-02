Vysoký kámen je přírodní památka, byla vyhlášena v roce 1974 a nachází se u obce Kámen nedaleko Kraslic. Přírodní památka je zároveň zahrnuta do Evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000. Území přírodní památky kopíruje vypreparovaný hřeben skalních výchozů táhnoucí se přibližně od jihu k severu v délce 300 metrů.

Důvodem ochrany je zachování geologicky, geomorfologicky a esteticky významného skalního útvaru a na něj vázaných rostlinných a živočišných společenstev. Lokalita se těšila zájmu turistů již v 19. století. Roku 1883 zde byla přímo pod skalními útvary postavena hospoda, která však již v roce 1885 vyhořela.

Další hospoda byla postavena v roce 1886. I tento objekt však 14. srpna 1906 zcela shořel. Ještě téhož roku zde byla postavena již třetí hospoda, ke které v roce 1928 přibyl velký sál a ve třicátých letech 20. století nová přístavba. Veškeré objekty však 24. listopadu 1937 vyhořely, ale podařilo se je obnovit. Po roce 1945 bylo celé území v pohraničním pásmu a došlo k odstřelu restaurace i nedaleké kaple.

Plzeňský kraj

Víkend se záznamy z Divadla J. K. Tyla

KDY: každý víkend

KDE: goout.cz

ZA KOLIK: od 50 do 150 Kč



I když je plzeňské Divadlo J. K. Tyla zavřené, připravilo ve spolupráci s Hudebním divadlem Karlín předpremiéru operety Netopýr od Johanna Strausse. Záznam představení v režii ředitele divadla Martina Otavy a v hudebním nastudování šéfa opery Jiřího Petrdlíka zpřístupní zítra od 19 do 24 hodin na prodejním serveru goout.cz. On-line se tam pak diváci až do dubna dočkají každý víkend jednoho představení, cena 'vstupenek' bude od 50 do 150 Kč.



„Uzavření divadel trvá déle, než jsme si zprvu uměli představit. Hercům a vlastně celému divadlu chybí diváci i adrenalin spojený s představením před publikem. A víme, že i my chybíme divákům. Proto jsme se rozhodli nabídnout veřejnosti ke zhlédnutí záznamy nejen vybraných nově nastudovaných kusů, ale také osvědčená díla z našeho repertoáru,“ komentuje nový projekt První řada u Vás doma ředitel divadla Martin Otava. Zájemci si tak budou moci užít i záznam nově nastudovaných Postřižin a opery Věc Makropulos.



Program záznamů DJKT – 20. 2. (19.00): Netopýr, 27. 2. (19.00): Postřižiny, 6. 3. (19.00): Dobře placená procházka, 14. 3. (10.00): Muzikantská pohádka, 20. 3. (19.00): Věc Makropulos, 21. 3. (10.00): Sněhurka, 27. 3. (19.00): Prodaná nevěsta, 3. 4. (19.00): Zkrocení zlé ženy, 10. 4. (19.00): Brouk v hlavě.

Ústecký kraj

Pěšky Ústím

KDY: sobota 20. února od 13 hodin

KDE: spodního vstup u ZOO v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: zdarma



Vydejte se méně probádanými výhledy do údolí Labe a skrytými zákoutími Krásného března. Pěšky Ústím je nový doprovodný program k projektu Komu patří město i název chystané hraničářské mapy objevných a bez pochyb zvláštních procházkových tras po Ústí nad Labem a jeho blízkém okolí. V sobotu 20. února vás krásnobřezenský patriot Aleš Bárta provede okružní cesta krásnou vesnicí Schönpriesen ulicemi, které zbyly, vinicemi, které již nejsou, Novým světem, který zestárl.

Liberecký kraj

Proletět duhou

KDY: sobota 20. února od 10 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec



Živě se můžete podívat na nově natočený záznam inscenace. Soubor krátkých pohádek o přátelství dvou malých myšek Piki a Tipo napsal Andrej Sannikov a pod názvem Proletět duhou je přeložil a zdramatizoval Šimon Olivětín. Ten dal textu podtitul “Pohádka pro Danika”, aby tím připomněl pozoruhodný příběh, který se pojí se vznikem původní předlohy. A krom toho se na facebooku podívejte na video upoutávku z příprav na natáčení.

Pardubický kraj

Z Mladkova k Zemské bráně, k tvrzi Bouda a na Suchý vrch

KDE: Orlické hory



Mladkov v údolí Tiché Orlice slouží jako výchozí bod procházky k Zemské bráně, odkud lze dále pokračovat Žamberskými lesy po Jiráskově horské cestě stále na sever. Z Mladkova se můžete vydat i směrem opačným, a to po naučné stezce Betonová hranice k dělostřelecké tvrzi Bouda a dále pak na Suchý vrch.

Praha

Kolem světa: Nejlepší treky v Peru

KDY: neděle 21. února od 20 hodin

KDE: po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Huayhuash trek patří mezi deset nejkrásnějších treků na světě. Kombinace nádherných ostrých štítů s lagunami neuvěřitelných barev dělá tento trek nezapomenutelným. A přesto sem prakticky nikdo nejezdí. Machu Picchu je nejznámější památkou Jižní Ameriky a je snem mnohých cestovatelů. A přestože je toto místo opravdu magické a opředené mnohým tajemstvím, může spoustu návštěvníků zklamat. „Užijte si povídání o trekování neznámým Peru a jeho kontrastech. Aneb Nikdy nevěř místním," zve vás cestovatel a sportovec Martin Úbl.

Královéhradecký kraj

Výstava Fenomény

KDY: oba víkendové dny

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Turistické informační centrum Hradec Králové na Eliščině nábřeží má výlohy plné světových osobností Královéhradeckého kraje. Najdete mezi nimi i zástupce Kladského pomezí - Boženu Němcovou a bratry Čapkovy.

Výstava představuje fenomény české kultury Královéhradeckého kraje pohledem umělců, studentů a dětí. Kromě Boženy Němcové a bratrů Čapkových tu najdete díla spjatá s Divadlem Drak, Josefem Gočárem, Janem Kotěrou či Františkem Kupkou. Ve všední dny od 15 do 16 hodin navíc výstavu doprovází reprodukovaná hudba v podání Filharmonie Hradec Králové.

Středočeský kraj

Virtuální výstava kladenského muzea přibližuje konec 2. světové války

KDE: web Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně



Na webových stránkách Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně si veřejnost může prohlédnout virtuální výstavu připomínající 75. výročí konce druhé světové války, kterou vytvořil historik a kurátor sbírek muzea Karel Drvola.



Na webu se například nachází část týkající se příjezdu Rudé armády, leteckých bojů nad Kladenskem v letech 1944 a 1945 sekce Živá historie o fenoménu takzvaném reenactmentu, neboli historické rekonstrukce událostí. V ní se dozvíme více o činnosti regionálních klubů vojenské historie i o takzvaných bunkrácích, starajících se o prvorepubliková opevnění. Výstava je volně přístupná.

Jihočeský kraj

Divadlo zve na on-line pořad

KDY: neděle 21. února od 19 hodin

KDE: web Divadla Oskara Nedbala

ZA KOLIK: dobrovolný příspěvek 200 Kč



Další nový online formát přichystalo táborské Divadlo Oskara Nedbala. V neděli v 19 hodin vás čeká on-line setkání s architekty Monikou a Martinem Krausovými, kteří stáli za rekonstrukcí divadla. Při pořadu Rekonstrukce očima architektů si s nimi divadlo projdete, uslyšíte vše o práci, kterou zde vykonali, použitých materiálech, čím byla rekonstrukce inspirována. Následovat bude on-line diskuze s diváky. Prohlídku a rozhovor si pustíte přes web či facebook divadla, následně bude umístěna na youtoube kanále divadla. Kdo bude chtít dobrovolně přispět, může zaplatit vstupné 200 Kč přes web divadla.

Vysočina

Balkovo peklo a Kremešník

KDE: Stojčín, Rynárec



Jaroslav Max Kašparů, pelhřimovský kněz a psychiatr, se rád vrací do míst v okolí svého rodiště. „Mezi Žirovnicí, kde jsem se narodil, a Stojčínem je místo zvané Balkovo peklo. Vracím se tam rád už od dětských let. Nachází se v lese mezi Stojčínem a Počátky a věnoval jsem mu stať v jedné své knize. Je tam rybníček a vedle stojí starodávný zachovalý mlýn s kolem, vybavený starými stroji. Jsou tam kameny a na jednom z nich je vyražené kopyto čerta. Pověst praví, že čert navštívil mlynáře a vyděšený mlynář řekl: Ba, to sem se lek,“ vypráví Kašparů. Jeho druhá oblíbená trasa vede z Rynárce u Pelhřimova, kde žije, směrem na Horní Cerekev a na Křemešník. Je to jedinečné poutní místo s rozhlednou a studánkou na nejvyšším bodu Pelhřimovska.

Jihomoravský kraj

Zimní procházka kolem vinic

KDE: Velké Bílovice



I v zimě stojí za vycházku vinice v okolí Velkých Bílovic. Zájemce povede značená stezka. Vyrazit na ni mohou od historického vřetenového lisu u hlavní silnice na Čejkovice. K procházce potom přímo lákají tři sklepní ulice u sklepní trati Belegrady. Cesta pak pokračuje kolem Machovy study a přes náměstí Svatého Jana ke sklepům v lokalitách Pod Předníma a Purýnky a přes kapličku na Hradišťku až k Habánským sklepům.

Zlínský kraj

Do Trpasličího města

KDE: Osvětimany



Cíl cesty se skládá ze tří vzájemně oddělených skalních útvarů a podle největšího z nich se nazývá Trpasličím městem. Tato lokalita se nachází blízko Čertových skal u Osvětiman a leží několik set metrů na jihozápad od nich. Skály jsou rozhozeny v pásu za sebou. Terén je ale přístupný všem věkovým kategoriím opravdových milovníků přírody. Trpasličí město v Chřibech je v podstatě takovým tajným tipem – nevede k němu žádná turistická značka a ani jiná cesta. Kdo jej však objeví, spatří tři nevšední skalní útvary s množstvím dutin a děr.

Olomoucký kraj

On-line výstava Martin Dlábka

KDY: do 30. března

KDE: web Knihovny města Olomouce



Koukněte na výstavu barevných i černobílých fotografií Martina Dlábka. Autor fotografuje tři roky, ale nemá prozatím vyhraněné téma. Do budoucna by se chtěl věnovat především portrétní fotografii a žánru street foto. Výstava obsahuje fotky převážně z posledního roku jeho tvorby, najdete zde snímky s různou tématikou, mimo jiné i Olomouce.

Moravskoslezský kraj

Kafrárna pod rouškou

KDY: pátek 19. února od 19 hodin

KDE: facebook Kafrárny

ZA KOLIK: zdarma



V klasické talkshow Petra Kubaly budou tentokrát opět vyzpovídány ostravské "celebrity" - herečka Lada Bělašková, papírová floristka Lucie Bielaková a moderátor CNN Tomáš Vzorek. Především herečku Ladu Bělaškovou můžeme momentálně spatřovat docela často, a to díky hereckému sdružení Tři tygři, kde zastává desítky komických ženských rolí.



Tato rodačka z Příbora vystudovala Janáčkovu konzervatoř a již v roce 2004 stála na prknech Národního divadla moravskoslezského. To, jak si všchni hosté padnou do noty s moderátorem i vzájemně, sledujte na facebooku akce.