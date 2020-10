Nikam! Doma zůstaňte a s námi se pobavte u pořadu Horňák žije. To vzkazují pořadatelé z MDK Sokolov, kteří nenechají kulturu spát, navazují na jarní živá vysílání z domu kultury a připravili podzimní edici streamů, zábavných online večerů se zajímavými hosty. Tentokrát jejich pozvání přijal komik, herec, textař, spisovatel, finalista soutěže StarDance a oblíbený performer pořadu Na stojáka Lukáš Pavlásek.

A na co se mohou diváci těšit? „Na Pavláska,“ s úsměvem řekl ředitel MDK Sokolov Ladislav Sedláček. Víc prozradit nechtěl, co si prý pro nás připraví, můžeme všichni jen hádat, ale půjde o klasickou Pavláskovu stand-up show.

Streamy Horňák žije můžete sledovat na FB Městský dům kultury Sokolov / Sokolovské infocentrum nebo na kanálu MDK (www.youtube.com/channel/). A pokud to bude možné, MDK Sokolov v nich chce pokračovat. „Chceme, aby lidi byli doma a nikam nechodili. Aby to číslo co nejrychleji spadlo a oni mohli přijít zase za námi. Proto teď my chodíme za nimi,“ vzkázal ředitel Sedláček s tím, že další sobotní hosté se řeší vždy z týdne na týden. V současné situaci není tak jednoduché říct dopředu, kdo přijde. A zůstanou i nadále bez vstupného.

Plzeňský kraj

Pohádky ze zavřeného divadla

KDY: kdykoliv

KDE: on-line

ZA KOLIK: 190 Kč



V době prvního zavření divadel nahráli členové souboru Divadla Alfa audiozáznamy deseti upravených pohádek ze svého repertoáru, na trh přišlo CD s titulem Pohádky ze zavřeného divadla právě v době druhé vlny koronaviru. „Původně se mělo začít prodávat během festivalu Skupova Plzeň, bohužel to vyšlo takhle,“ říká ředitel Divadla Alfa Jakub Hora.



Na třech discích si mohou posluchači pustit celkem deset pohádek a písničku Korona kuplet, která vznikla na jaře. Tu si už můžete pustit zdarma také na youtube kanále Alfy. „Ten plánujeme oživit, připravujeme pro něj další materiály. Ale hlavním úkolem teď je, jak dostat k našim divákům, což jsou školy a školky, naše představení. Takže řešíme možnost jejich streamování na internetu,“ řekl ředitel k dalším plánům divadla.



CD lze zatím zakoupit jen objednávkou na mailu veronika.nadenickova@divadloalfa.cz. „Brzy by ale mělo být ke koupi i na internetových platformách,“ dodal Hora.

Ústecký kraj

Nejsme tu sami, příběhy našich menšin

KDY: do neděle 25. října

KDE: Mírové náměstí v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: zdarma



Nežijeme tu sami. Přijďte se o tom přesvědčit na mobilní výstavu, která vypráví příběhy dvanácti lidí různých menšin, kteří považují Českou republiku za svůj domov. Někteří zde žili odjakživa, někteří se sem přistěhovali. Nahlédněte do jejich života skrze fotografie a přečtěte si jejich příběh.

Liberecký kraj

On-line videa Divadla F. X. Šaldy

KDY: kdykoliv

KDE: www.saldovo-divadlo.cz

ZA KOLIK: zdarma



Šest videí, která vznikla během první vlny epidemie koronaviru mohou zpříjemnit i tu druhou. Herci kraji ze svých obýváků, operní pěvci z nich zpívaji. Oblíbené bylo také Čtení na dobrou noc, něco na způsob večerníčku pro dospělé.

Královéhradecký kraj

Račte vstoupit do hračkářství

KDY: kdykoliv

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Východočeské muzeum v Pardubicích je uzavřeno, ale prostřednictvím webové výstavy můžete z bezpečí domova nahlédnout do jeho sbírky hraček. Obsahuje 5300 předmětů, přičemž nejstarší je houpací kůň z roku 1870 a porcelánová panenka z 80. let 19. století. Výstava Muzejní hračkářství je přístupná z hlavní stránky muzea www.vcm.cz. Začíná panenkami a pokojíčky, pokračuje auty, vláčky a traktory. Zvláštní část je věnovaná společenským hrám.

Praha

Národní muzeum online

KDY: kdykoliv

KDE: www.nm.cz

ZA KOLIK: zdarma



Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítač a notebook.



Co vás čeká? V nabídce je k dispozici patnáct výstav - Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu a Import/Export/Rock´n roll.

Pardubický kraj

Procházka za venkovními výstavami

KDY: kdykoliv

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



Nejen velký cyklovýlet vám může udělat v sobotu a v neděli radost. I krátká procházka Pardubicemi potěší. A když chcete mít cíl, zaměřte se na venkovní výstavy. V Tyršových sadech si můžete prohlédnout fotografie s dostihovou tématikou a na nádvoří pardubického zámku je výstava Než přišla svoboda.

Středočeský kraj

Web zooparku vítá i nyní

KDY: kdykoliv

KDE: on-line

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Brány Zooparku Zájezd na Kladensku, který se může pyšnit největší veřejně přístupnou kolekcí chameleonů na světě, zůstanou na nějakou dobu zavřené. Veřejnost však se však může do zooparku vydat online.



Zájemci mohou navštívit webové stránky zoopark-zajezd.cz, na kterých na ně čeká spousta zajímavých věcí. V první řadě si mohou prohlédnout krásné fotografie zvířat chovaných v Zájezdu. Kromě toho si mohou také přečíst o různých akcích a programech zooparku.



Chod tohoto zařízení pak mohou podpořit v rámci adopce některého ze zvířat, a to od strašilky až po velblouda, nebo zakoupením některého ze zážitků. „Nebo můžete přispět libovolným darem na náš transparentní účet 123-1632310247/0100. Za všechny formy podpory vám z celého srdce děkujeme,“ uvedl Zoopark Zájezd.

Jihočeský kraj

Online premiéra dokumentu

KDY: sobota 24. října od 15 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Dokumentární film Velký šanc o dopadech koronavirové pandemie v Táboře bude mít v sobotu online premiéru na kanálu youtube. Uvidíte rozhovory s táborskými obyvateli a osobnostmi jako jsou majitelé podniků, sportovci, lékaři, pořadatelé akcí, dobrovolní hasiči aj. Vypráví, jak se potýkali s problémy spojenými s koronakrizí v období první vlny od března do června. Vyjádřil se i starosta Tábora Štěpán Pavlík. Sledujte v 15 hodin facebookovou událost zde.

Vysočina

Sto let skautu

KDY: kdykoliv

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Výstava nazvaná Skautské století v našem městě je věnovaná století skautingu v Moravských Budějovicích. Původní myšlenku uspořádat panelovou výstavu v průjezdu moravskobudějovického zámku překazil šířící se covid.



Organizátoři se rozhodli připravit pro zájemce výstavu aspoň v online formátu. Jednotlivé panely, lépe řečeno stránky, naleznou v menu. Virtuální výstavu najdou návštěvníci online na odkazu 100let.orlicemb.cz. Bude k vidění do 17. listopadu do 8 hodin.

Jihomoravský kraj

Lidé si z domu užijí online prohlídky

KDY: kdykoliv

KDE: oficiální webové stránky institucí a jejich stránky na sociálních sítích



Mezi řemeslníky středověkého Brna, za legendárním mamutem z brněnského Anthroposu nebo do světa počítačových her konce dvacátého století. Tam všude se lidé dostanou i nyní, v době, kdy jsou kvůli koronaviru všechna muzea zavřená. Mnohé instituce ale nabízí zájemcům online prohlídky svých výstav. Návštěvu zajímavých expozic si tedy lidé nemusí odpustit ani tento víkend.

Oproti prvnímu jarnímu koronavirovému uzavření nabídku online aktivit ještě rozšířilo Muzeum města Brna. „Online nabídky hradu Špilberk i vily Tugendhat jsme založili už na jaře, teď v nich pokračujeme. Dostupné jsou na webech obou památek a budeme je postupně rozšiřovat. Už nyní zahrnují virtuální prohlídky, fotogalerie, videa, jednoduché hry či různé interaktivní tematické mapové aplikace,“ láká mluvčí muzea Michael Kalábek.

Třeba web Špilberk virtuálně zavede děti při online hře do doby markraběte Jošta. Celá rodina se pak při online prohlídce podívá nejen do hradu, ale i do nově otevřeného lapidária a výstavy Chrám kamene.



Online prohlídky výstav a muzejních budov, odborné přednášky, ale třeba i návod, jak si vytvořit loutku Charlieho Chaplina, najdou lidé ve virtuálním Moravském zemském muzeu. Exkluzivně je dostupná výstava o českém divadle.

Příznivce brněnského technického muzea čekají kromě virtuální prohlídky hlavní muzejní budovy i videoprohlídky výstav s komentářem. Web lidi nasměruje i k prohlížení některé z aplikací, které vznikly již dříve, jako doplňky k různým minulým výstavám. Zájemci se v aplikacích podívají do Brna minulého století. Lákavá je třeba aplikace Bombardování Brna 1944-45, která nabídne nejen mapu s místy, kam koncem dvacátého století ve městě padaly bomby, ale i bohatý fotografický materiál.



Největší nabídku online aktivit mají aktuálně brněnské instituce, činí se už ale i ty v dalších jihomoravských regionech.

Po dobu uzavření muzeí mohou zájemci alespoň nahlédnout do části sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě. „V posledních letech jsme část sbírek digitalizovali a návštěvníci si tak mohou prohlédnout některé součásti sbírek živé a neživé přírody, dějin umění i zbraní orientu,“ řekla Renata Hurníková z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Doplnila, že svůj vlastní web má expozice archeologie.

Zlínský kraj

Má vlast cestami proměn - venkovní výstava

KDY: denně do středy 11. listopadu

KDE: Památník T. Bati ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma



Navzdory dočasnému uzavření Památníku z důvodu aktuálních vládních nařízení byla nainstalována dlouho plánovaná venkovní výstava Má vlast cestami proměn. Pro kolemjdoucí tak bude k vidění od 13. října do 11. listopadu exteriérová panelová prezentace zvelebených míst z našeho kraje. Mezi vystavenými projekty nechybí ani obnova Památníku Tomáše Bati.



Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn – Příběhy domova přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel napříč naší zemí. Prostřednictvím fotografií a příběhů je prezentován stav před rekonstrukcí a po ní pro srovnání. Letošní ročník 2020/2021 byl slavnostně odstartován v červnu na pražském Vyšehradě.

Olomoucký kraj

Kamínkománie na Prostějovsku

KDY: kdykoliv

KDE: Prostějovsko a okolí, celá ČR

ZA KOLIK: zdarma



Jste kreativní a chcete skvěle zabavit své děti? Nasbírejte při procházce venku kamínky a doma je fixami nebo akrylem pomalujte. Nápadům se meze nekladou. Spodní stranu popište směrovacím číslem a umístěte takto pomalovaný kamínek někde do přírody, aby jej mohl někdo najít a udělat si jím radost. Více informací na našem webu v sekci Tipy.

Moravskloslezský kraj

Dražba fotografií Fotoklubu Karviná

KDY: do čtvrtka 29. října

KDE: on-line

ZA KOLIK: dobrovolný příspěvek



Milovníci fotografie mají poslední šanci získat fotku v charitativní dražbě Fotoklubu Karviná. Jeho členové připravili pro veřejnost od 17. září do 29. října 2020 zajímavou charitativní aukci dvaceti vybraných fotografií.



Finanční částka získaná v charitativní aukci poputuje na aktivity dětí růžového domečku Happy Hearts House Zuzany Kolebačové a Ivany Reisové. Aukce probíhá na facebookové stránce Karviná - oficiální stránka města a přihodit svou částku může úplně každá fyzická osoba starší osmnácti let.



Každá fotografie má počáteční vyvolávací cenu 100 korun a slavnostní ukončení aukce proběhne v pátek 6. listopadu 2020 v 17 hodin v literárním salónku regionální knihovny v Karviné-Mizerově.