Běh pro Paraple

V Malešickém parku odstartuje 14.9.2019 ve 14 hodin za víření bubnů Tam - Tam Batucada jubilejní dvacátý ročník charitativního Běhu pro Paraple. Celé odpoledne budou probíhat 100 m běhy a jízdy, na longboardech, skateboardech, koloběžkách, na bruslích a všem, co má kola. Doma vyrobená vozítka a pohybovadla mají zelenou! Každý účastník získá originální medaili a foto v galerii. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, hudební vystoupení Báry Polákové, nebo písničkáře Juraje Hnilici. V podvečer si pak můžete poslechnout rock-popovou kapelu Gingerhead a zpěváka Thoma Artwaye. Mrkněte do odkazů, ať víte, nač se těšit: BÁRA POLÁKOVÁ - https://www.youtube.com/user/TvLUDRA THOM ARTWAY - https://www.thomartway.com/ JURAJ HNILICA - http://durikes.sk/ GINGERHEAD - https://www.gingerhead.cz/ Běh slavnostně odstartuje zakladatel Centra Paraple Zdeněk Svěrák! Přijďte si vyzkoušet krátkou sprinterskou trať a poměřit své síly se současným držitelem českého rekordu, sprinterem Zdeňkem Stromšíkem. 100metrovou trať můžete jít, klusat, běhat, sprintovat nebo jet na všem, co má kola. Program oživí vystoupení mistra světa na BMX, Dominika Nekolného, a parkurová show Pavla Cibulky. Paraple nezapomíná ani na ty nejmenší, pro které bude připraven dětský tvořivý stan, skákací hrad, vozítkové hřiště nebo loutkařské divadlo Zvoneček. Buďte s námi celé odpoledne nebo si vyberte co je vašemu srdci nejmilejší.