JBC 4X REVELATIONS 2019 OPĚT V JABLONCI NAD NISOU

JBC 4X Revelations, závod ve fourcrossu horských kol, je zpátky v Jablonci a to už po sedmé! I letos se o třetím červencovém víkendu můžete těšit na obrovskou show, a to nejen v podobě hlavního závodu, plného špiček bikové fourcrossové scény, které si to rozdají loket na loket na nejtěžší trati světa, ale také nadupané, již legendární afterparty! Obhájí Tomáš Slavík i tentokrát své zatím nepokořené vítězství? Rozjedou to kapely i DJs tak, jak je na Dobré Vodě zvykem? To vše se dozvíte už za pár dní, tam musíte být! Po úspěšných dvou ročnících se i letos ze svahu spustí mladí bikeři (v kategorii do 13ti a od 13-16let - do ročníku narození 2003 včetně) v rámci dětského vloženého závodu Revelations KIDS Event, který se pojede po páteční kvalifikaci hlavního závodu. Osvědčil se také Revelations BIG AIR contest, takže ani letos nepřijdete o freestyle ridery, kteří přímo nad vašimi hlavami vyšvihnou ty nejšílenější triky! A nebudou jediní, tu největší air show přilétne ve svém akrobatickém speciálu předvést Martin Šonka, vítěz závodu Red Bull Air Race a mistr Evropy. Kdo nezažil, nepochopí. Novinkou je letos i tribuna, která bude umístěna na vrchní části kopce a vejde se na ni až 200 diváků. Na své si přijdou i ti, kteří nepřestávají lovit nové party zážitky. Páteční i sobotní noc se totiž ponese na vlnách pořádného mejdanu. Na afterparty se tradičně představí parta Masters of Dirt v čele s Ill.Skillz. Mixáky roztočí také MANENE, DJ N'Zym, Hrusha, Cyper, Illya nebo Johnny Cares. Potěšíme i milovníky kytar, i letos se představí, na JBC 4X Revelations po loňsku ještě více oblíbený, matador české hudební scény Vypsaná Fixa a tradičně i biková kapelka Status Praesents, domácí Muerti a Lifilenes nebo styloví Twisted Rod. Pokud chcete zažít 7. ročník JBC 4X Revelations a na vlastní oči vidět světovou fourcrossovou špičku, dorazte v termínu 18. 7. – 20. 7. do areálu v Dobré Vodě u Jablonce nad Nisou. Akce vyvrcholí v sobotu 20. 7., kdy se pojede finálový závod. Vstup je zdarma. A pokud nemůžete dorazit, sledujte live přenos na YouTube a Facebooku.