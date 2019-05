Masters of Rock

POKYNY A DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY FESTIVALU

- Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje! Na festival existují čtyřdenní permanentky.

- Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!

- Děti starší tří let potřebují vlastní vstupenku. Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.

- Vstupenka = páska na ruku, se kterou je možný pohyb i mimo areál a slouží jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude z areálu vyvedena!

- Výměna vstupenek za festivalové náramky už nebude probíhat u vchodu do areálu likérky R. Jelínek, ale u kontejnerů s okýnky před vchody (jak od nádraží ČD, tak od podnikové prodejny R. Jelínek). Držitelé e-Ticketů je získají pouze u vchodu od nádraží!

- Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.

- Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!

- Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!

- Fotografování je povoleno!

- Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

- Camp - stanování na označených pozemcích u festivalového areálu je zdarma. Vstup do campu je možný od středy 12. 7. od 10:00 hodin, ukončení stanování je v úterý 18. 7. v 10:00 hodin.

- Vstup do festivalového areálu bude umožněn - ve čtvrtek 13. července od 11:00 hodin, v pátek 14. 7. od 9:00 hodin, v sobotu 15. 7. a v neděli 16. 7. od 8:00 hodin. Hlavní plocha areálu bude každý den uzavřena pro úklid hodinu po skončení programu. Zóny s WC a sprchami budou otevřeny non-stop.

- Pivo se čepuje do vratných, zálohovaných kelímků s očkem na připnutí. Vratná záloha je 50,- Kč. Kelímky se vyměňují při nákupu nového piva nebo se vrací záloha na dvou označených výkupních místech. Pozor, kromě kelímku pivovaru jde do oběhu i limitovaná edice reklamního kelímku Masters of Rock - tyto upomínkové kelímky se zpět nevykupují! Při nákupu piva se musíte sami rozhodnout, do jakého typu kelímku chcete pivo načepovat. Reklamní kelímky Masters of Rock budou k dostání i ve festivalovém shopu. Do kelímku zakoupeného ve festivalovém shopu vám však na výčepech pivo z hygienických důvodů nenatočí.

- Jediná platná měna ve festivalovém areálu je Koruna česká. Možnost výměny EUR - CZK je na pokladně u vstupu do areálu! Zpětná výměna CZK - EUR není možná!

- Do festivalového areálu je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.

- Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!