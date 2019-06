Za kulturními filmy do Kaiseru 54

Multižánrový klub Kaiser 54, který se v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary opět usadí v historické budově Císařských lázní, nepřinese jen koncerty předních českých a slovenských kapel. Čtyři podvečery se tu bude promítat kolekce kulturních filmů pod taktovkou Red Bull TV. Red Bull TV přiváží na 54. ročník MFFKV deset filmů z kulturního prostředí, které budou k vidění ve dnech 1.-2. a 4.-5. července v unikátním a speciálně pro festival vybudovaném klubu Kaiser 54, jehož hudební program má pod palcem label BiggBoss v čele s Vladimirem 518. Filmy české i zahraniční produkce diváky vtáhnou do dřiny i krásy uměleckých řemesel a zasvětí je do tajemství mimořádně nadaných umělců hudebního průmyslu. Obdivujte práci šperkaře i cestu za úspěchem undergroundového labelu Každý den přinese sérii filmů z různorodé umělecké scény. V pondělí 1. července promítání zahájí český film Lidé z titulků o profesích z filmové branže, na něj naváže Handcrafts o českých řemeslech v roce 2019 a završí to What‘s your custom o ručně šitých botách. V úterý 2. července se začne s Current State of Jazz – London o znovuobjevení jazzu, po něm uvidíte Tata Bojs – Čtvero jarních období o vzniku virtuálního klipu a jako třetí v pořadí přijde na řadu Bouncing Cats o workshopech breakdancingu. Ve středu si dá Red Bull TV pauzu a pokračovat bude opět ve čtvrtek 4. července dvěma filmy Baauer o cestě za novými hudebními zvuky a Open the Doors: Hellfest o jednom z top metalových festivalů v Evropě. Páteční program bude zasvěcen opět hudbě, a to vzniku desky labelu TyNikdy v dokumentu TyNikdy – Akta X a undergroundovému labelu Stones Throw Records, který tahá za nitky ve světě hiphopu i mimo něj, ve filmu Our Vinyl Weighs a Ton. Filmy se budou promítat vždy od 17.00 do 19.30 hod. Vstupné je zdarma, ovšem k dispozici bude jen 150 míst k sezení, zbylé na stání. Návštěvníci se mohou také těšit na osvěžení v podobě bio limonád Organics od Red Bullu.