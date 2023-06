Voda nezná hranice. Zdánlivá samozřejmost, ale málokdy na ni pomyslíme. Česko zásobuje pramenitou vodou celou Evropu. Kuvajt či Saúdská Arábie zase spotřebují 20 x více vody, než mají k dispozici. A v Africe se jí polovina ztratí v potrubí.

V zemích třetího světa není každodenní přísun pitné vody samozřejmostí. Ilustrační foto | Foto: Archív Deníku

„Češi si myslí, že jsme bohatí na pitnou vodu. Omyl. My jsme na tom s Maltou a Kyprem nejhůř v Evropě,“ píše Jan Müller v knize Jak si užít globální krizi.

Z Česka totiž všechna voda odtéká. A na rozdíl od alpských zemí nemáme jezera, v nichž by ekosystém vodu zadržoval. Nemáme ani dost mokřadů. Půda je kvůli nešetrnému zemědělství čím dál méně propustná a při dešti po ní voda stéká jako po asfaltu. Střednědobě u nás naprší stejně jako dříve. Ale vody nám zbude méně.

„Vodu máme stále běžně k dispozici a máme pocit, že sklenička vody téměř nic nestojí. Musíme si ale uvědomit, že dynamika vodního cyklu nám bude působit čím dál větší potíže,“ tvrdí Jan Faltus, expert neziskové organizace Člověk v tísni.

On sám školí zbytek světa, jak přicházet o co nejméně přirozených zásob vody.

Kam řeka nedoteče

Česko je sice rozvodí Evropy, ale pořád je na tom lépe než mexický stát Sonora, v němž ústí řeka Colorado. Tedy ústila - asi do 60. let. Kalifornie, Arizona a Nevada si totiž vezmou tolik vody, že do Mexika už nic nedoteče. Když Američané čas od času pustí přehrady, aby udělali starousedlíkům v Sonoře radost, ti se vrhají do vod Colorada v transu a mají pocit, že se vrátil čas. Voda totiž tekla naposledy za jejich dětství a většinu života zakoušejí na vlastní kůži, co je to sucho.

Říká se, že „voda nezná hranice“ (i když cynik by mohl namítnout, že je zná až moc dobře.) Dobře je to vidět na příkladu Modrého Nilu. Na severu Etiopie se už 15 let staví obrovská přehrada a důsledky toho pociťují lidé v Súdánu a Egyptě. Etiopané tím řeší vlastní sucho, neboť v posledních letech jsou tamní deště hodně nevyzpytatelné a někdy přijdou zemědělci dokonce o tři až čtyři dešťové sezony. Jinde zase prší v době sklizně a úroda je pak znehodnocena.

Hlava nemá sloužit k nošení vody

Zásoby vody i její spotřeba jsou na světě rozděleny velmi nerovnoměrně. Nejhorší je to v zemích, kde je dlouhodobé sucho – v subsaharské Africe, na Středním východě, v postsovětských zemích (například Kazachstán, Uzbekistán), v Chile a Peru. Aktuální výkyvy lze pozorovat také v západní Evropě – Francii, na severu Itálie a ve Španělsku. Na druhou stranu země Perského zálivu, třeba Kuvajt a Saúdská Arábie, využívají v průměru dvacetinásobně více vody, než mají reálně k dispozici.

Afrika čelí úplně jinému problému. Buduje sice nové vodohospodářské sítě, ale mnohem méně peněz jde do správy a oprav.

„Stává se tak, že u zařízení, které stálo miliony, se porouchá součástka za pakatel, např. pojistka v transformátoru nebo senzor čerpadla. Protože ale chybějí zdroje na nákup náhradních dílů nebo kvalifikovaný údržbář, trvá i několik měsíců, než se zařízení podaří znovu zprovoznit,“ říká Faltus, který pravidelně školí etiopské vodohospodáře.

Úniky vody ze sítí dosahují v těchto oblastech až 50 procent.

„Nedávno mě zaujal citát, který říká, že hlava by měla sloužit k přemýšlení, ne k nošení vody,“ zamýšlí se Faltus. Snaha vyškolit místní experty k menšímu plýtvání je však náročná.

„Ve vodárenských společnostech velmi často mění lidé v manažerských pozicích. Na nižších pozicích naštěstí k tak velké obměně nedochází a vzdělávání například techniků tak má viditelnější výsledky.“

Hrozí války a migrace

Koncem března OSN v New Yorku uspořádala setkání světových leaderů k problematice nedostatku vody ve světě. Řešení problému moc nepomáhá, že pozornost celého světa nyní soustředí na konflikt na Ukrajině.

„Nedostatek vody může eskalovat až do migrace, sociálních nepokojů či konfliktů uvnitř komunity. Je třeba si také uvědomit, že v těchto oblastech se rodí stále více dětí, populace roste a poptávka po vodě je každým rokem vyšší,“ uzavírá Faltus.

Pomoc ale mohou i soukromé společnosti, nejen státy. Například společnost Veolia se na konferenci OSN zavázala investovat 1,5 miliardy dolarů ročně do infrastruktury, technologií a výzkumu v oblasti vody a hygieny. Mezi cíli této iniciativy figuruje zlepšování efektivity distribučních sítí a masivní využívání recyklace odpadních vod. Dalším cílem je ale také třeba podpora zakotvení lidských práv na vodu a hygienu v předpisech.