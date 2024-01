/ROZHOVOR/ Inženýrka Denisa Čadková, garant interaktivních workshopů platformy H2ospodař! a členka výboru Young Water Professionals Czech Republic bude jedním z diskutujících na sympoziu Budoucnost vody, kterou Deník pořádá v prostorách vodárenské věže Future Tower v Kladně.

Inženýrka Denisa Čadková, garant interaktivních workshopů platformy H2ospodař! a členka výboru Young Water Professionals Czech Republic | Foto: se svolením Denisa Čadková

Jaké jsou největší výzvy pro Českou republiky z vodohospodářského hlediska?

Česká republika se v současné době potýká s řadou vodohospodářských problematik, které ovlivňují udržitelnost a kvalitu životního prostředí. Tyto výzvy mohou být rozděleny do několika klíčových oblastí: recyklace a retence vody, výskyt specifických polutantů v povodí či v blízké budoucnosti zpřísňující se limity odtoku z městských čistíren odpadních vod.

Některé tyto oblasti, jako například recyklace vody, jsou ve světě efektivně řešeny a je zde možnost se inspirovat. Recyklovanou odpadní vodou se mohou zavlažovat mokřadní střechy, záhony či vegetační prvky ve veřejném prostoru. Tzv. šedá voda může v domácnosti sloužit na splachování toalet nebo zavlažování, čímž se ušetří voda i energie.

Řešení těchto problému zahrnuje inovace v čistírenském sektoru, výstavbu infrastruktury pro zadržování vody, a posílení regulačních opatření k omezování emisí nežádoucích látek do vodních toků.

ANKETA: Ptejte se na vše, co vás zajímá o budoucnosti vody

Jaké dnes máte ve vašem projektu nejdůležitější úkoly?

Náš spolek H2ospodař! se zabývá popularizací vody. Realizujeme interaktivní workshopy pro školy, firmy a veřejnost, ve kterých se snažíme lidem připomenout to, na co se dnes trochu zapomnělo, a to že voda je nejdůležitějším zdrojem, který máme.

Zdroj: Budoucnost vodySoučástí všech našich workshopů jsou interaktivní modely např. ve workshopu s tématikou vody v krajině jsou dva velké modely, jeden znázorňující přírodní ráz krajiny a druhý antropogenní ráz krajiny. Úkolem dětí je si krajiny upravit pomocí dřevěných domečků, stromků či zvířátek. Do koryta řeky v těchto krajinách poté nalijeme vodu a s dětmi pozorujeme, jak rychle voda z těchto krajin odteče či jak se tyto krajiny vyrovnají s povodněmi. Právě teď vytváříme nový model, kde si budou studenti mít možnost sestavit vlastní distribuční síť z úpravny vody do domácnosti a poté na čistírnu odpadních vod pomocí jednotlivých trubek a kolen.

Čím vás voda jako fenomén fascinuje?

Jak nás všechny spojuje a obklopuje. Nejenom tím, že nám všem dává život, ale i z pohledu sociálního. Když vedu workshopy, tak se dětí ptám, co se jim vybaví při slově voda. Oni nevědí, že má voda nepřeberné množství chemicko-fyzikálních anomálií, kterými se naprosto vymyká. S nadšením mi ale začnou vyprávět o tom, jak trávili čas u moře. Každý z nás má šťastnou vzpomínku, na to, když si v dětství hrál s vodou a skákal do kaluží nebo z dospělosti na nějakou romantickou procházku deštěm.