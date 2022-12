Přes 20 moderovaných rozhovorů a diskuzí s více než 60 osobnostmi. To přináší nový projekt Udržitelné firmy 2022 na platformě online TV kanálu Tvize, jehož cílem je vytvořit dlouhodobou diskuzní platformu pro sdílení poznatků a zkušeností z oblastí udržitelného rozvoje, cirkulární ekonomiky a šetrného přístupu k životnímu prostředí.

„Dáváme prostor pro potřebnou diskuzi mezi odborníky z firem, neziskových organizací, akademického světa a státní správy, kteří mají možnost se setkat a diskutovat o současném a budoucím přístupu firem k celospolečenským problémům jak v oblastech environmentální problematiky, tak i v otázkách společenské odpovědnosti firem,“ přibližuje projekt jeho zakladatel a ředitel Bonafide Group René Hradecký.

Udržitelné podnikání je cesta budoucnosti

Problematika ESG, tedy Environmental, Social and Corporate Governance, se v posledních letech dostává do popředí v řadě firem po celém světě. Podnikatelé si uvědomují dopad svého byznysu na životní prostředí a snaží se jej uzpůsobit tak, aby byl vliv na planetu i okolní společnost co nejpříznivější.

O svých zkušenostech, poznatcích i náhledech na tuto problematiku spolu v rámci projektu Udržitelné firmy 2022 hovoří významné osobnosti komerčního, státního i neziskového sektoru v diskuzích na platformě Tvize.

„Jsme rádi, že se do prvního ročníku zapojily firmy, které ESG vnímají jako součást své strategie dlouhodobě. Vyšlapávají tak cestu všem, kterých se bude týkat taxonomie EU a mají potřebu se o své zkušenosti s ostatními podělit,“ dodává René Hradecký.

Vodík na scéně. Firmy hledají náhradu za fosilie a Evropu protnou „vodíkovody“

Všechny epizody je možné zdarma zhlédnout na webu Tvize, stejně tak jako na platformě Youtube, Vimeo, Stream nebo v audio podcastových aplikacích. Diváci si mohou vybrat ze široké škály oblastí, mezi něž patří například energetika, stavebnictví a development, potravinářství, cirkulární ekonomika nebo digitalizace a informační technologie. Ke každému z nich pak moderátorka Michala Hergetová zpovídá významné osobnosti, mezi nimiž nechybí třeba majitel firmy Mattoni Alessandro Pasquale, ředitelka společnosti Unilever Michaela Franeková, ředitelka pro Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová a další.

Hlavním partnerem projektu Udržitelné firmy 2022 je Skupina ČEZ, dalšími partnery jsou Henkel, Crestyl, Mattoni, Wero Holding, MFS DX, Progresus a EFG.

Hlavním mediálním partnerem projektu je Deník.cz.