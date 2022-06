A určitě nejde jen o to, aby rybáři nebo myslivci disponovali vybavením, které je například recyklovatelné,. Jde i o to, jak se hospodaří na jednotlivých revírech. Rybáři si zavádějí čím dál přísnější úlovkové limity, osádka řek, rybníků a jezer je lépe chráněna před nadměrným rybolovem.

Zatímco obecně si v ČR může lovící s platnou povolenkou odnést dvě ušlechtilé ryby (jako jsou například kapr, štika, sumec nebo candát), leckteré regionální svazy už se snaží omezit úlovek ještě více.

Denně ryba. Nebo dvě?

Například na jižní Moravě si rybář může odnést od vody jen jednoho kapra a k němu jednu jinou ušlechtilou rybu.

„Současný systém hospodaření v revírech a svazovém rybolovu je dobře propracovaný, je dostupný pro každého a revíry jsou obecně solidně zarybněny. Co se týče povoleného množství ponechaných ryb, není snadné nastavit systém tak, aby vyhovoval požadavkům všech rybářů a zároveň byla zajištěna udržitelnost rybolovu. Snaha o omezení počtu ponechaných kusů ryb na padesát kusů vyjmenovaných druhů ryb ročně s možností zakoupení další povolenky po vyčerpání tohoto limitu se ale z několika důvodů neosvědčila. Někdo si přivlastňuje ryb více, jiný méně či nic, měla by zde být určitá rovnováha. Je to samozřejmě také o chování a rozumném přístupu samotných rybářů,“ vyjádřil se pro časopis Rybníkářství Roman Heimlich, jednatel Českého rybářského svazu.

Zakážou olověné broky! Není to nesmysl?

Kdo má v lese převahu?

Příroda neslouží myslivcům, ale myslivci slouží přírodě. To je krédo, kterým se v dnešní době musí řídit každý správný „nimrod“.

Nejde totiž jen o jakousi zájmovou komunitu, ale myslivci mají své poslání a kromě sledování stavu zvěře mají za úkol také zlepšovat její životní prostředí. Odborníci již dlouho poukazují na to, že některé druhy zvěře působí v kulturním prostředí škody na lesních porostech a polních kulturách a nabádají myslivce, aby volně žijící zvěř nenechali devastovat výsledky zemědělské a lesní činnosti.

Ministerstvo zemědělství počítá s dlouhodobým zapojením myslivců do aktivního procesu řešení negativních dopadů sucha a nedostatku vody v krajině. Jak mohou pomoci? Třeba tím, že budou vytvářet plochy s trvalým zadržením vody a mokřadů. Příroda jim za to poděkuje