Drtivá většina těchto obalů u nás putuje do spaloven nebo na skládky, a to přes to, že je lidé poctivě vhodí do tříděného odpadu.

Čtyři z pěti Čechů s tím nesouhlasí a chtějí, aby se nápojové kartony recyklovaly více. Existuje přitom jednoduchá cesta, jak to změnit.

Podle nedávného průzkumu společnosti Tetra Pak je jednoznačnou motivací lidí pro třídění odpadu snaha chránit životní prostředí a také vědomí toho, že to je správné.

Celé čtyři pětiny Čechů (81 procent) deklarují, že doma třídí nápojové kartony. Většina (54 procent) přitom žije v domnění, že se obaly od mléka nebo džusu u nás recyklují. Realita je ovšem jiná.

Podle nejnovějších dat se v Česku recykluje jen necelá čtvrtina této cenné suroviny. Zbytek míří do spaloven, nebo v horším případě na skládku.

S tím Češi nesouhlasí. Víc než čtyři pětiny lidí (82 procent) chtějí, aby se nápojových kartonů recyklovalo víc, v ideálním případě téměř všechny. K tomu je potřeba změna zákona.

Neexistuje zákonná povinnost recyklace

Nápojové kartony jsou plně recyklovatelné a v Evropě se v průměru recykluje už každý druhý obal. Na úplné špičce jsou země jako Belgie, Německo nebo Rakousko. Jak toho docílily?

Zavedly specifický cíl pro recyklaci nápojových kartonů.

Jinými slovy: sledují, kolik nápojových kartonů se třídí a recykluje, a snaží se tento podíl zvyšovat. Naproti tomu v ČR nápojové kartony legislativně de facto neexistují a není u nás ani zákonná povinnost recyklovat je. Proto je v Česku míra recyklace tak nízká.

„České zákony vnímají nápojové kartony jako papír, plast a hliník. Skrze tyto komodity pak výrobci plní i své povinnosti. Pokud uvedou na trh nápojový karton, můžou splnit svoji legislativní povinnost zpětného odběru například sběrem papírové krabice, plastového pytlíku a hliníkové folie od čokolády. To z pohledu cirkulární ekonomiky nedává smysl, a proto aktuálně s Ministerstvem životního prostředí diskutujeme o změně, která by národní cíl na recyklaci nápojových kartonů zakotvila do zákona,“ říká Štěpán Ledvina, expert na cirkulární ekonomiku ze společnosti Tetra Pak.

Nápojové kartony se skládají ze tří základních surovin a jsou kompletně recyklovatelné. Víc než tři čtvrtiny každého obalu jsou z vysoce kvalitního papíru, který je cennou surovinou k dalšímu zpracování v papírenském průmyslu. Zbytek tvoří polyethylen a některé nápojové kartony obsahují i tenkou hliníkovou vrstvu, díky které například trvanlivé mléko nemusí do lednice.

Bezmála polovina respondentů průzkumu (48 procent) označila právě nápojové kartony jako preferovanou možnost obalu, ve kterém si kupují mléko anebo džus. Na druhém místě skončily skleněné lahve (28 %) a za nimi PET lahve (8 %).

„Z pohledu vlivu na životní prostředí je velkou výhodou nápojového kartonu nízká uhlíková stopa. Pokud vezmeme v úvahu celý životní cyklus, mají nápojové kartony vůbec nejnižší uhlíkovou stopu v porovnání s dalšími dostupnými nápojovými obaly. Tu lze navíc ještě snížit tím, že se jich bude více recyklovat. K tomu jsou ale potřeba vedle snahy lidí o třídění odpadu i legislativní změny,“ upozorňuje expert.

Více než dvě třetiny Čechů (68 procent) by přitom byly ochotné připlatit si jednu korunu k ceně mléka nebo džusu, pokud by díky tomu byla jistota, že obal bude recyklován. Ve skutečnosti by ale stačilo ještě méně.

„Z našich analýz vyplývá, že zavedení povinných recyklačních cílů pro nápojové kartony má jen minimální vliv na výslednou cenu výrobků na pultech obchodů. Jde o změnu v řádech háleřů. Už takto malá částka dokáže zaručit, že se významně zvýší recyklace těchto obalů a nápojové kartony nebudou končit ve spalovnách a na skládkách, ale vrátí se na trh například ve formě recyklovaných papírových utěrek nebo výrobků z plastu a hliníku,“ uzavírá téma Štěpán Ledvina.