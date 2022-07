Postoj, kterým se alibisticky vyhýbáme třídění odpadů, protože to stejně nedělají všichni a Číňani posílají plasty do moře, nám příliš nepomůže. Dost důležitou změnu, kterou jako jednotlivci nebo jako rodina pomůžeme planetě, představuje přístup k chytrému stavění a poté k udržitelnému bydlení.

Energetická úspornost nových rodinných domů u nás přitom za posledních deset let vzrostla.

„Zatímco v roce 2011 tvořily úsporné rodinné domy dvě třetiny výstavby, loni už jich bylo skoro 70 procent ve velmi úsporné kategorii. Od letoška jsou pravidla pro stavby přísnější a rostou ceny energií, předpokládá se proto, že bude přibývat i mimořádně úsporných domů,“ vyjádřili se s odkazem na data Českého statistického úřadu zástupci společnosti Xella, výrobce stavebního materiálu Ytong.

„Vyvíjejí se technologie, zkvalitňují se systémy zateplení, lidé více využívají alternativní zdroje energií a myslí na energetickou i ekologickou úspornost,“ uvedl generální ředitel společnosti Xella pro ČR a Slovensko Peter Markovič.

„Větší důraz je kladen na koncept stavby a na využití obnovitelných zdrojů. Lidé více přemýšlejí, jakou spotřebu budou mít,“ zmiňuje i Šárka Tomanová z aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví Šance pro budovy.

„Do roku 2050 lze pomocí renovací budov snížit celkové emise ČR až o 28 procent. Moderní budovy nešetří jen energii, mohou ji i vyrábět, využívat dešťovou vodu nebo díky vegetačním střechám zlepšovat lokální mikroklima,“ tvrdí Šárka Tomanová z aliance Šance pro budovy..

„Průměrné stáří budov je u nás 50 let, přitom se předpokládá, že 80 procent stávajícího fondu budov zde bude stát ještě v roce 2050. V tomto sektoru je proto velký potenciál, jak snížit spotřebu energií, a přispět tak k dekarbonizaci české ekonomiky i naplnění mezinárodních závazků,“ uvedla Tomanová.

Příklad, že by to opravdu mohlo jít, existuje na jižní Moravě. Vyrůstá tam totiž unikátní vesnice, která bude využívat chytrých technologií. Obec Starovice se tak rozroste o čtyřicítku domů, v nichž je kladen důraz na co největší soběstačnost a nízké provozní náklady.

„Základem každého domu je kombinace fotovoltaického systému a moderního tepelného čerpadla,“ popsal princip investor Přemysl Veselý.