Realita je ovšem jiná. Drtivá většina obalů od džusů a mléka totiž v Česku končí na skládce nebo ve spalovně, k recyklaci jich putuje necelá jedna čtvrtina. Ke změně by mohla přispět úprava legislativy. Do podoby, jakou má jinde v západní Evropě, kde se recykluje v průměru každý druhý obal.

Nápojové kartony legislativně neexistují

V České republice nápojové kartony legislativně de facto neexistují a není u nás ani zákonná povinnost je recyklovat. Proto je v Česku míra recyklace tak nízká.

„České zákony vnímají nápojové kartony jako papír, plast a hliník. Skrze tyto komodity pak výrobci plní i své povinnosti. Pokud uvedou na trh nápojový karton, můžou splnit svoji legislativní povinnost zpětného odběru například sběrem papírové krabice, plastového pytlíku a hliníkové folie od čokolády.

To z pohledu cirkulární ekonomiky nedává smysl, a proto aktuálně s ministerstvem životního prostředí diskutujeme o změně, která by národní cíl na recyklaci nápojových kartonů zakotvila do zákona,“ říká Štěpán Ledvina, expert na cirkulární ekonomiku ze společnosti Tetra Pak.

Tetrapaky vedou, za nimi je sklo a plast

Nápojové kartony jsou přitom plně recyklovatelné a mezi Čechy oblíbené, v průzkumu je téměř polovina respondentů označila za preferovanou variantu obalu, ve které kupují mléko či džus. Na druhém místě skončily skleněné lahve (28 procent) a za nimi PET lahve (8 procent).

„Z pohledu vlivu na životní prostředí je velkou výhodou nápojového kartonu nízká uhlíková stopa. Pokud vezmeme v úvahu celý životní cyklus, mají nápojové kartony vůbec nejnižší uhlíkovou stopu v porovnání s dalšími dostupnými nápojovými obaly. Tu lze navíc ještě snížit tím, že se jich bude více recyklovat. K tomu jsou ale potřeba vedle snahy lidí o třídění odpadu i legislativní změny,“ upozorňuje Štěpán Ledvina ze společnosti Tetra Pak.

Za recyklaci si Češi rádi připlatí

Češi při nakupování zohledňují ekologické výrobky. Více než dvě třetiny z nich by bylo ochotných připlatit si 1 korunu k ceně mléka či džusu, pokud by potom měli jistotu, že obal bude recyklován. Ve skutečnosti by stačilo mnohem méně.

„Z našich analýz vyplývá, že zavedení povinných recyklačních cílů pro nápojové kartony má jen minimální vliv na výslednou cenu výrobků v obchodech. Jedná se o změnu v řádech haléřů. Tato částka dokáže zaručit, že se významným způsobem zvýší recyklace nápojových kartonů, které nebudou končit ve spalovnách a na skládkách, ale vrátí se zpět na trh,“ uzavírá Štěpán Ledvina.

