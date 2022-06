Bez odpadu? Jde to

Jak by taková udržitelná restaurace měla fungovat a co užitečného by měl její provoz přinášet? Třeba to, že bude produkovat minimum odpadu. Už existují takzvané Zero waste restaurace, které dokážou spotřebovat veškeré suroviny a nezůstává po nich vůbec žádný odpad.

Další výhodou takové restaurace by měla být nabídka jídel připravených z místních, lokálních surovin. Pokud si šéfkuchař nechá dovážet maso nebo zeleninu ze druhé strany zeměkoule a není ochoten si vybírat z produkce pěstitelů a chovatelů, které má na dohled ze své restaurace, nevědomky za sebou zanechává nechvalnou stopu.

Jídelní lístek udržitelné restaurace nabízí pokrmy, při jejichž přípravě se vyhýbá užití vepřového či hovězího masa, nepřehání to s vysokokalorickými bombami a mezi nápoji se objevují čerstvé šťávy namísto kolových limonád.

Nový trend. Restaurace kompostují a darují zbylá jídla

Jeden příklad opravdu netradičního bistra u nás najdeme v Českých Budějovicích. V podniku pod názvem Soupculture si lze koupit polévky různých druhů v jedlém kelímku. Ty tu nabízí Lidiye Hrechanyuk. V republice je to jediný podnik svého druhu. Denně lze na menu vybírat ze čtyř druhů.

„Sýrová a čočková jsou stálým základem. To aby byla v nabídce veganská a vegetariánská polévka,“ vysvětlila Lidiye Hrechanyuk. Celkem tu už nashromáždily 89 receptů.

„Nepoužíváme žádná umělá dochucovadla, jen čerstvé bylinky a koření,“ zdůraznila Hrechanyuk.

Kuchyně se solárními panely

A jaké mohou být další důležité aspekty udržitelné restaurace? V environmentální oblasti jde třeba zajistit vlastní pěstování bylinek nebo salátů, v sociální rovné zaměstnávání a odměňování mužských i ženských pracovních sil, v oblasti energetické například napojení restaurace či hotelové kuchyně na sluneční energii.

Výběr stravy a způsob její přípravy je ve snaze o zachování udržitelné planety náš každodenní silný nástroj. Nakupujeme si snídaně, vybíráme si polední stravování, večeříme většinou to, co si sami připravíme.

Stálým tlakem na produkci restaurací se můžeme pokusit o změnu ve vnímání přístupu k budoucnosti i my, dobrý nástroj má v ruce každý jednotlivec. Je jen na naší vůli a přesvědčení, zda jej použijeme či ne.