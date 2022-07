Zrádné plasty. Po jejich použití se svět těžce topí v odpadech

Nevole návštěvníků nedávného festivalu Colours of Ostrava, kteří se vehementně dožadovali zálohovaných kelímků namísto těch jednorázových, poukázala na potěšitelnou změnu vnímání. Ono by to nakonec s tou udržitelností v České republice třeba ani nemuselo být tak zlé!

Vratné, a proto ekologické obaly. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Burda