Rozsviťte si doma 3D písmem

Chtěli byste mít doma soukromý bar? Vyrobte si parádní nápis! Nad vstup do dětského pokoje by se zase hodila třeba HERNA, ke kuchyni RESTAURACE a nad dveře do ložnice HOTEL. No a ke koupelně WELLNESS…

3D písmo | Foto: Deník/Vladimír Zindulka

Potřebujete: lepenka (karton)

lepidlo na papír

vzorovaná tapeta (naše je z obchodu À la Maison)

zlatý a bronzový papír

světelné řetězy na baterie, 20 LED kapiček (obchod Decoled)

lepicí páska Denisina výzva: Vyrobte z kartonu postýlku pro plyšáka Přečíst článek › Postup: 1. Na papír vytiskněte šablony potřebných písmen, velikost závisí na vás, my jsme použili velikost na formát A4. Vystřihněte je a obkreslete na lepenku. 2. Přední i zadní stěna písmene jsou slepené ze dvou kusů lepenky. Tento postup jsme zvolili proto, aby se dala zadní stěna nasadit a vyjmout, a proto, aby se boky dobře lepily a držely tvar. Vnější díl vyřízněte přesně podle šablony, vnitřní díl zmenšete na všech stranách o sílu lepenky, kterou použijete na bok písmene. Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity. 3. Na přední stěně vnějšího dílu naznačte rozmístění diod světelného řetězu. Lepenku v místě umístění diody prořízněte a otvor rozšiřte šídlem tak, aby se dioda dala těsně provléknout. Počet diod a délka světelného řetězu závisí na tom, jak velká máte písmena, jak hustě budete dávat diody a jestli bude mít každé písmeno svůj řetěz. My jsme použili řetěz s 20 diodami pro každé písmeno zvlášť. Pokud máte dlouhý řetěz, můžete ho použít na všechna písmena, mezi písmeny ale bude kabel vidět. 4. Vnější díl položte na vnitřní díl a šídlem naznačte místa pro diody. V těchto místech vyřízněte dostatečně velké otvory, abyste později mohli pohodlně namontovat diody. Květináč, miska na věci či mumie. Zkuste tvorbu ze sádrových pásků Přečíst článek › 5. Slepte vnější a vnitřní díly písmene, musíte je slepit tak, aby byly zrcadlově obrácené a správně se četly. 6. Rozmyslete si, jak budou písmena široká. Pokud chcete dovnitř vložit i box s bateriemi, musí být písmeno dostatečně široké, aby se tam vešel. Slepte tři až čtyři pětivrstvé lepenky dohromady a uřízněte z nich pro každé písmeno osm špalíků. Na jejich šířce nezáleží, ale výška dvou špalíků na sobě bude šířka písmene bez síly přední a zadní stěny. Špalíky nalepte do rohů písmen na obě části. 7. Z lepenky uřízněte několik pruhů, jejich šířka bude šířka písmene bez vnějších dílů. Pruhy vytvarujte a zkraťte podle vnějšího obvodu písmene. Začínejte v rozích nebo u vnitřních záhybů, aby nebylo vidět napojování pruhů. 8. Nařezané pruhy lepenky přilepte k přední stěně písmene. Dobře je zafixujte, aby byly kolmo. Také se přesvědčte, že se dá zadní strana špalíky nasadit na písmeno. Místa, kde na sebe pruhy boků navazují, slepte zevnitř lepicí páskou. Kuku! Vyrobte si parádní kukačky z papíru i perníku Přečíst článek › 9. Po zaschnutí lepidla upravte řezákem kraje, zkuste nasadit zadní díl a podle potřeby seřízněte vnitřek tak, aby zadní část dosedla na boky písmene. 10. Nastříhejte z tapety pruhy o něco širší, než je šířka písmene, a boky polepte. Začněte v rozích a ve vnitřních částech písmene, napojování pruhů pak nebude vidět. Nechte lepidlo zaschnout a přečnívající papír přes stěny písmene odřízněte. Z tapety pak odstřihněte díl o trochu větší, než je písmeno, nalepte ho na přední stěnu a zatižte, aby tapeta dobře přilnula a zůstala rovná. Po zaschnutí opatrně odřízněte přečnívající tapetu. 11. Zevnitř prořízněte tapetu v místech, kde budou diody, a otvor trochu zvětšete šídlem. Pak postupně provlékejte diody zevnitř ven a z vnější strany uhlaďte tapetu pod diodu, aby byl otvor co nejméně patrný. Z vnitřku přelepte lepicí páskou místo prořezu, aby se dioda neposunula a nemohla vyvléknout. 12. Nakonec sestavte nápis a rozsviťte. Co si nalijete, to bude už jenom na vás… Postřehy:



- Na vnější díl je použitá třívrstvá lepenka, protože je tenčí a na boku písmene nebude tak nápadná. Na vnitřním díle je pětivrstvá.



- Použít můžete i světelný řetěz do zásuvky, ty většinou mají padesát a více diod. Jen je pak třeba vyříznout do písmene díru pro kabel. Autor: Vladimír Zindulka

