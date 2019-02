Airbus a OneWeb odstartují novou éru družice. Nabídnou rychlý internet kdekoli

V budoucnu bychom mohli mít vysokorychlostní připojení k internetu kdekoli bez ohledu na to, zda se jedná o centrum metropole nebo o odlehlou venkovskou oblast. Má to umožnit nová generace miniaturních levných satelitů. Prvních šest, které vyrobila společnost Airbus ve spolupráci s firmou OneWeb, ve středu večer vynese do vesmíru raketa Sojuz z kosmodromu poblíž města Kourou ve Francouzské Guyaně. Informovala o tom agentura Reuters.

Umělecká představa komunikačního satelitu OneWeb. | Foto: Airbus.com

Úspěšný start by mohl povzbudit společnosti jako SpaceX Elona Muska, LeoSat Enterprises nebo kanadský Telsat, které plánují vybudovat datové sítě tvoření stovkami nebo tisíci miniaturními satelity. Ty se přitom budou pohybovat na nižších oběžných drahách než tradiční satelity. Tento radikální posun umožnil výrazný posun ve vývoji laserové technologie a počítačových čipů. Úklid oběžné dráhy. Britská družice úspěšně otestovala harpunu na kosmické smetí Přečíst článek › Nová generace miniaturních satelitů však současně zvýší tlak na firmy, které zajišťují dopravu nákladů do vesmíry, aby vyvinuli menší nosiče, které budou na provoz levnější. „V příštích pěti letech vidíme potencionálně 10 tisíc satelitů, které potřebují být vypuštěny, ale v tuto chvíli pro to nemáme dostatečné kapacity nosičů,“ řekl Marco Ceceres, analytik konzultační společnosti Teal Group. OneWeb a další podobné firmy si daly za cíl rozšířit dostupnost a rychlost satelitního internetu. Cílí přitom proti existujícím poskytovatelům, jako je například Hughes Network Systems, kteří mají své satelitní sítě na vyšších geostacionárních oběžných drahách. Hughes je přitom současně jedním z investorů v OneWeb a pomáhá mu s budováním pozemní infrastruktury. Konec obra, dvoupodlažní Airbus A380 se neuchytil. Čím je letoun výjimečný? Přečíst článek › Firma, který od investorů, mezi nimiž jsou například Airbus, Coca-Cola, Virgin Group, Qualcomm a SoftBank, získal dvě miliardy dolarů (45 miliard korun), chce spustit své globální širokopásmové pokrytí už v roce 2021. Jeho komunikační síť má být tvořena přibližně 650 družicemi. Agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený s podrobnostmi o projektu napsala, že OneWeb chce začít od září vypouštět více než 30 satelitů měsíčně, tak aby do konce tohoto roku měl na oběžné dráze čtvrtinu z plánovaného počtu. Otevře továrnu na satelity Projekt OneWeb přiměl společnost Airbus, aby přehodnotila způsob, jakým vyrábí družice. Místo v podstatě kusové výroby by se měly v budoucnu stále více uplatňovat průmyslové metody včetně montážních linek a automatizace. NASA vypustí speciální teleskop. SPHEREx prozkoumá první okamžiky vzniku vesmíru Přečíst článek › Airbus ve spolupráci s OneWeb plánuje už v březnu otevřít v Kennedyho vesmírném centru na Floridě první továrnu na výrobu satelitů na světě. Investice ve výši 85 milionů dolarů (1,9 miliardy korun) by měla zajistit produkci 15 satelitů za týden a snížit jejich cenu na milion dolarů za kus (22,5 milionu korun) za kus. Generální ředitel společnosti OneWeb Satellites Tony Gingiss řekl agentuře Reuters, že cílem je vyrobit dva až tři satelity denně do začátku léta. „To je revoluční v průmyslu, kde postavení jedné družice stojí 50 milionů dolarů. Obvykle to trvá měsíce a potřebujete tým inženýrů,“ prohlásil Gingiss. Íránská vesmírná mise selhala. Satelit Payam nedosáhl oběžné dráhy Přečíst článek › Společnost OneWeb již postavila v Kanadě, Itálii a Norsku pozemní stanice které umožňují družicím komunikovat se Zemí. Dále pak podepsala partnerství se společností Qualcomm na vývoj technologie, která propojí internet z vesmíru s různými uživateli, jako jsou letecké společnosti. Ostatní firmy uvádějí, že ve svých plánech nejsou tak daleko. Kanadský Telsat, chce spustit svou síť, kterou by mělo tvořit téměř satelitů, spustit až za tři roky. Americký LeoSat Enterprises oznámil, že již podepsal předběžné dohody v hodnotě jedné miliardy dolarů (22,59 miliardy korun) na poskytování zabezpečeného připojení s globálními bankami, telekomunikačními firmami a vládami počínaje rokem 2022. SpaceX plní první vojenskou zakázku. Falcon 9 vynesl do vesmíru nový satelit Přečíst článek ›

Autor: Pavel Škopek