Amazon svůj software v minulosti dodal například bezpečnostním složkám amerického státu Florida a podle technologického portálu Cnet ho nabídl i federálnímu imigračnímu úřadu. Program Rekognition přitom čelí kritice, podle níž není naprosto spolehlivý a při analýze dělá chyby. Loni v červenci například „odhalil“ mezi členy Kongresu 28 zločinců z policejní databáze se zhruba 250 tisíci snímky zadržených osob.

Rozvoj technologií, které dokáží identifikovat člověka podle rysů v obličeji, je však považován za kontroverzní po celém světě. Chybový není pouze software Amazonu, ale například také čínské programy, které již nyní nacházejí v zemi široké využití. V loňském roce podobný systém například identifikoval reklamu na autobusu jako chodce ve vozovce. navzdory kritice však Čína využívá technologii na letištích, hudebních akcích i v některých obchodech.

Ačkoli se rozpoznávání obličeje pomalými kroky vkrádá do každodenních životů, jeho využití vládami je přinejmenším problematické. Skupina více než 85 organizací bojujících za lidská práva vyzvala společnosti Amazon, Microsoft a Google, aby svou technologii přestaly vládám nabízet. Obávají se, že by mohla posloužit k diskriminaci a chybnému trestání nevinných lidí.

K protestům neziskových organizací se nyní připojili i akcionáři Amazonu. Část z nich poslala vedení společnosti rezoluci, ve které požaduje okamžité ukončení prodeje softwaru Rekognition americkým vládním agenturám, dokud se jednoznačně neprokáže, že technologie nepředstavuje riziko pro lidská práva a svobody.

