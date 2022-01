Protože na Aljašku proudí teplé vzdušné proudy z Havaje, je tradičně chladný a suchý vzduch vlhčí. Podle odborníků ale není kombinace takového ovzduší a nízkých teplot dobrá. Znamená to totiž, že je mnohem pravděpodobnější, že ve vnitrozemských oblastech přijdou silné deště a sněhové bouře.

Sníh a déšť totiž za sebou v kombinaci s nízkými teplotami zanechává krajinu pokrytou tvrdým ledem. Ten způsobuje rozsáhlé výpadky proudu, uzavírky silnic či uzavření úřadů. „Led na cestách zůstane pravděpodobně až do pozdního března nebo dubna,“ řekl stanici BBC odborník na klima Rick Thoman.

Právě na silnicích se kvůli dešťům vytvořil tlustý led, který k povrchu přilnul jako druhá vrstva asfaltu. Díky tomu jsou cesty velice zrádné a nebezpečné. „Je extrémně obtížné odstranit ho, jakmile se spojí s povrchem silnice. I když jsou teploty vzduchu vyšší, povrch má teplotu pod nulou, což způsobuje, že se s ním led neoddělitelně spojí,“ sdělilo na Twitteru aljašské ministerstvo dopravy.

Na ostrově Kodiak v neděli odborníci naměřili doposud nejvyšších 19,4 stupňů Celsia. Je to o téměř sedm stupňů více než poslední prosincový rekord. V jiných částech země ovšem teplota trhá rekordy i v opačném směru.

V jihovýchodním městě Ketchikan zažili lidé jeden nejstudenějších vánočních dnů za posledních sto let, když 25. prosince klesla teplota pod 18 stupňů.

Městem Fairbanks dokonce přes Vánoce prošla nejprudší zimní bouře od roku 1937. „Zasypala obyvatele více než 25,4 centimetry sněhu,“ dodal Thoman. Současně s tímto zaznamenal nedaleký národní park Denali nejvyšší měsíční nános sněhu, jaký doposud viděli. Celkem nasněžilo téměř 190 centimetrů závějí.

The Denali National Park Headquarters Cooperative observer weather equipment is literally buried! They have received 74.5 inches of snow this month, making this the snowiest Dec on record. The previous record was 66.3 inches in Dec 1984. (photo courtesy of Denali NP) pic.twitter.com/zCoQUDxjZ3