Video: Amazon re:MARS 2022 (od 1:01:57)

Zdroj: Youtube

Představená novinka překvapila poradkyni pro pozůstalé Renátu Klímovou. Připomněla, že každý člověk si prochází několika fázemi truchlení. „Ke každému pozůstalému je třeba přistupovat individuálně podle jeho pocitů a vnímání úmrtí. Nějaký generovaný hlas zemřelého bude na každého působit jinak. Někoho to může oslovit, někdo se k tomu třeba dostane časem a pomůže mu zmírňovat smutek. Jiný to ale může vnímat jako něco neetického,“ uvedla předsedkyně spolku Klára pomáhá.

Vzpomínání na zemřelého nad fotografií, videm nebo hlasovým záznamem může být léčivé. Připustila to třeba Petra Černá, vedoucí Poradny Cesty domů. Pomáhá také lidem, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého.

„Hlasový záznam se dá doporučit a lidé takto často vzpomínají. Je to také prostor pro sdílení pocitů. To může být posilující. Nicméně důležité je, aby si všichni, kteří se vzpomínání účastní, přáli to tak dělat. Aby měli bezpečnou možnost případně odmítnout,“ okomentovala.

Autenticita? Dítě musí vědět, jak se věci mají

Zdůraznila, že truchlení je individuální proces. Každý se vyrovnává se ztrátou jinak a jiným tempem, pomáhají mu jiné věci. „Co jednomu pomáhá, druhému může přitížit. Každý včetně dětí by měl mít možnost si vybrat, zda, kdy a v jakém rozsahu audiozáznam chce poslouchat,“ míní.

Podle Černé lidé, kteří umírají, občas zanechají dopis, video nebo audio nahrávku. Předají tak pozůstalým to nejdůležitější, co jim chtějí sdělit. „Když s umírajícími mluvíme, je to možnost, kterou jim nabízíme. Pro pozůstalé to může mít velký význam. Domnívám se, že v tomto případě je tím podstatným sdělení. Jakým způsobem je podáno, zda písemně či hlasovou nahrávkou, je druhotné,“ dodala.

Co se týká po smrti vytvořené zvukové stopy s vygenerovaným hlasem zemřelého, vedle možnosti volby přijde Černé ještě důležité, aby všichni (včetně dětí) dobře rozuměli tomu, jak zvuková stopa vznikla a jak je to s autenticitou záznamu.

Experimentální funkce od Amazonu zatím není k mání. Řada odborníků na technologie navíc upozorňuje na nebezpečí zneužití počítačového napodobování cizího hlasu.