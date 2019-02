O několik okamžiků později se univerzitnímu vědci podařilo spustit dnes již legendární Adventureland, která se v roce 1978 stala první komerční textovou adventurou. „Co mám dělat dál? Je to složité, protože po těch letech už si nepamatuji, kde jsem skončil,“ reagoval Pfaff.

This game… never got past the first level despite HOURS of (pre-internet cheating) trying. Now w the web, I have a shot. The music, tho. That classic Apple IIe music. pic.twitter.com/ebeXNzoCs2

Kromě her se v počítači nacházely i uložené kopie Pfaffových školních prací a dopis od jeho otce. „Našel jsem dopis, který mi táta napsal v roce 1986, když jsem byl jako jedenáctiletý na letním táboře. Je to skoro rok, co můj otec zemřel. Je úžasné, že jsem nyní našel takhle ‚obyčejnou‘ věc,“ uvedl muž.

Also, in the days before the Cloud, kids, you had to make sure you backed up your backups, bc those floppies could betray you.



My dad wrote a computer financial modeling textbook. He… wasn’t joking abt backups.



Not sure why he went w the fancy Roman numerals tho (w “6” too!). pic.twitter.com/YFQmy97GyN