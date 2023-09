Dostane Ukrajina ATACMS? Taktická balistická střela je klíčem k řešení hlavního problému ukrajinské protivzdušné obrany, ostřelování ruskými raketami odpalovanými ze země na velké vzdálenosti. Jejich sestřelování je náročné a nákladné. Druhou možností je zničit odpalovací zařízení, která všechny tyto rakety odpalují.

Odpal taktické rakety ATACMS | Foto: Wikimedia Commons, U.S. Army, Public domain

Vzdušné síly Ukrajiny to znovu připomněly, když mluvčí letecké složky ukrajinské armády prohlásil: „Musíme se naučit ničit ruské útočné prostředky přímo na místě, odkud jsou vypouštěny. K tomu potřebujeme prostředky a nástroje, přesné zbraně dlouhého dosahu: Systém ATACMS, letouny F-16, které mohou ničit nepřátelské raketové systémy, jako je Bastion, ruské válečné lodě Černomořské flotily atd. Jinými slovy, nosiče těch raket, které neustále útočí na Ukrajinu,“ vysvětlil pro televizní kanál We Ukraine mluvčí velení ukrajinských vzdušných sil Jurij Ihnat.

Důvod, proč považovat F-16 za nástroj protivzdušné obrany, je jasný. Tento letoun je víceúčelovou zbraňovou platformou pro odpalování nejen protiletadlových střel AIM-120, ale také protilodních řízených střel Harpoon, které mohou zničit nebo alespoň udržet na uzdě ruskou flotilu v Černém moři. Kromě toho F-16 disponuje také řízenými střelami dlouhého doletu JASSM, které jsou účinnou zbraní proti různým pozemním cílům, včetně pozemních raketových systémů.

ATACMS

Odpal taktické rakety ATACMSZdroj: Wikimedia Commons, U.S. Army, Public domainArmádní taktický raketový systém (ATACMS) je balistický raketový systém krátkého dosahu na pevné palivo, který pro armádu Spojených států vyvinula společnost Lockheed Martin.

Systém ATACMS, zavedený koncem 80. let 20. století, znamenal významný posun v dělostřelecké doktríně. Je navržen tak, aby zapadal do rodiny odpalovacích zařízení MLRS (Multiple Launch Rocket System), která zahrnuje raketový systém na pásovém podvozku M270 a kolový systém M142 HIMARS. Tato modulární konstrukce poskytuje armádě vysokou flexibilitu, protože může využívat stejnou odpalovací platformu pro různou munici podle požadavků mise.

Rusko se snažilo sestřelit britský letoun nad Černým mořem. BBC přišla s detaily

Systém ATACMS může na vzdálenost až přibližně 300 kilometrů dopravovat buď unitární, nebo submuniční hlavice. Je vybaven inerciálním navigačním systémem s podporou GPS, který zajišťuje vysokou úroveň přesnosti, takže je účinný proti vysoce hodnotným cílům, jako je nepřátelská protivzdušná obrana, dělostřelectvo a velitelské uzly.

Byly vyvinuty dvě hlavní verze ATACMS. Původní model MGM-140A byl schopen svrhnout nad cílem 950 protipěchotních pum (APAM). Později byl zaveden model MGM-164A s jedinou jednotnou trhavě-fragmentační hlavicí. V posledních letech prošel ATACMS modernizací, která zvýšila jeho schopnosti. Modernizovaná střela, známá jako ATACMS Service Life Extension Program (SLEP), zahrnuje novou moderní naváděcí elektroniku a přidanou schopnost ničit plošné cíle bez zanechání nevybuchlé submunice.

Systém ATACMS demonstruje evoluci bojového dělostřelectva, které přechází z tradičně plošně působící zbraně na schopnost přesného úderu. Tato transformace odráží měnící se povahu vedení války a rostoucí potřebu chirurgických úderů, které minimalizují vedlejší škody v moderních konfliktech. Celkově představuje ATACMS pro armády kritickou schopnost, která umožňuje zasahovat různé cíle v široké škále operačních scénářů.

F-16 pro Ukrajinu

Ať je to jakkoli, do příchodu F-16 na Ukrajinu zbývá ještě dlouhá cesta, první dodávky se odhadují na přelom roku. Mezitím mají Spojené státy k dispozici zbraň, o níž se uvažuje již více než rok, a která by mohla na ukrajinských bojištích převzít řadu úkolů, aniž by bylo nutné příliš dlouho čekat. Formálně vzato je armádní ATACMS slabší než střely s plochou dráhou letu Storm Shadow/SCALP, které již poskytla Velká Británie a přislíbila Francie, a slabší než již zmíněný JASSM. Základní verze balistických raket ATACMS M57 a M57E1 mají bojovou hlavici o hmotnosti 227 kg ve srovnání s hlavicemi o hmotnosti 450 kg ve střelách s plochou dráhou letu.

Zdroj: DeníkNa druhé straně má ATACMS oproti oběma systémům důležitou výhodu: čas potřebný k nasazení střely a likvidaci cíle. Vezmeme-li si řízenou střelu, musíme nejprve zadat souřadnice cíle, poté letadlo vzlétne a vstoupí do odpalovacího prostoru, a nakonec je střela vypuštěna, aby podzvukovou rychlostí doletěla na v paměti uložené místo. V praxi může projít celý tento algoritmus až několik hodin, samotný let střely ze vzdálenosti 300 km k cíli by trval nejméně 20 minut. Ačkoli pro JASSM odpalované z F-16 existuje triviální zkratka: možnost zadat údaje o cíli za letu z počítače letadla, nejnovější verze této střely lze naprogramovat i po odpálení. To vše však nemá velký smysl, když protivník již má vzdušnou převahu a početní převahu letounů do té míry, že si může dovolit trvalé vyčkávání v odpalovacích oblastech prostřednictvím nasazení tankovacích letounů.

Taktická balistická střela ATACMSZdroj: Wikimedia Commons, U.S. Army, Public domain

Naproti tomu, když raketomet HIMARS vyzbrojený systémem ATACMS obdrží údaje o cíli v dosahu 300 km, potřebuje jen minimální přípravu. Střela se po odpálení přiblíží k určeným souřadnicím rychlostí Mach 3, přičemž dosažení cíle na maximální vzdálenost trvá přibližně 6 až 7 minut. Tento důležitý rozdíl umožní systému ATACMS zasáhnout například raketový systém Bastion, který byl spatřen při přípravě k odpalu, dříve, než stihne sklopit odpalovací roury a opustit místo odpalu.

Masakr v Kosťantynivce? Tržiště omylem zasáhla ukrajinská raketa, tvrdí list

S přihlédnutím k tomuto faktoru je ATACMS stále nenahraditelným a nejúčinnějším prostředkem „alternativní protivzdušné obrany“, který Ukrajina potřebuje k ochraně svých měst před ruským dalekonosným ostřelováním.

Ti, kdo tvrdí, že Ukrajina již měla dostat ATACMS dávno, zřejmě mají nakonec pravdu. A nyní se zdá, že se Ukrajina nakonec dočká. Americký prezident Joe Biden je měl svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému přislíbit, uvedla v pátek večer americká stanice NBC News.