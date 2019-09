Severní Amerika byla objevena ze západní strany severovýchodními Asiaty, kteří se vydávali na dlouhé cesty dolů po jejím tichomořském pobřeží a poté začali pronikat i na východ. Ukazuje to nový výzkum, publikovaný 30. srpna v odborném časopisu Science. Jeho závěry vycházejí z objevů, učiněných v západní části státu Idaho v místě zvaném Cooper's Ferry (Cooperův přívoz). Při vykopávkách se tu našly kamenné nástroje, svědčící o opakovaných lidských návštěvách před 16 560 až 15 280 lety. Výzkum publikoval tým vedený archeologem Lorenem Davisem z Oregonské státní univerzity v Corvallisu.

Nalezené nástroje vypadají podle Davisova týmu podobně jako kamenné předměty, vytvořené v té době v oblasti, kde se rozkládá dnešní Japonsko. Jejich asijští tvůrci se přitom podle vědců mohli dostat do oblasti současného státu Idaho jen tak, že zamířili dolů po tichomořském pobřeží. Možná přitom zkombinovali chůzi s plavbou na kanoi.

Kdo byl první? Neví se

Příchod prvních osadníků do Severní Ameriky je v současné vědě často diskutované téma. Jednou z dlouhodobě zastávaných teorií je ta, že cestu do srdce Severní Ameriky otevřelo tání obřích ledovců, které zhruba před 14 800 lety vytvořilo spojnici mezi teritoriem dnešní Aljašky a středem severoamerického kontinentu. O několik set let později pak prošli touto cestou z Aljašky dolů na Floridu první lidé.

Podle některých vědců však dorazili první kolonizátoři z Asie ještě dřív. Tento úhel pohledu předpokládá, že pro své cesty využili převážně kanoe, na nichž se plavili dolů na jih podél pobřeží, než se přesunuli do vnitrozemí. Podle nálezů z Texasu se tak mohli lidé do této oblasti dostat zhruba před 15 tisíci lety, a podle jednoho z předcházejících výzkumů vznikla suchá cesta podél aljašského pobřeží dokonce už před 17 tisíci lety.

Nástroje, jež byly nyní nalezeny v Idaho, postrádají charakteristické rýhy, jimiž se vyznačují předměty používané lovci ze známé indiánské kultury Clovis, která byla nejrozšířenější paleolitickou kulturou v Severní Americe, vzniklou koncem poslední doby ledové. Vědci předpokládají, že lidé kultury Clovis přišli do Ameriky asi před 13 250 lety. Podle dřívějších teorií byli právě lidé této kultury prvními obyvateli Severní Ameriky, ale současné vykopávky tyto názory vyvracejí - míst jako Cooper's Ferry, kde byly nalezeny archeologické důkazy o výskytu lidí dlouho před příchodem kultury Clovis, totiž přibývá.

Otázky zůstávají

"Nové nálezy v Idaho jsou zajímavé, ale k tomu, abychom správně určili dobu a podmínky, za nichž tito lidé přišli, nám zbývá udělat ještě spoustu práce," uvedl pro web Science News archeolog Ben Potter z Aljašské univerzity Fairbanks. On sám je zastáncem teorie, že původní obyvatelé Severní Ameriky přišli suchou nohou po roztání ledovců.

"Menší část předmětů nalezených v Cooper's Ferry pochází z doby před zhruba 15 tisíci lety, ale přímo v usazeninách datovaných do doby před 16 tisíci lety a více se kamenné nástroje ani žádné jiné známky lidské činnosti nenašly," tvrdí Potter. V jedné vrstvě usazenin naproti tomu ležely zvířecí kosti a spálené kusy dřeva, pocházející z časového rozmezí více než čtyř tisíc let, takže je otázka, do jaké míry mohly geologické síly časem usazené vrstvy zpřeházet, prohlašuje Potter.

Ale i kdyby první lidé opravdu dorazili do oblasti Cooper's Ferry už před 16 tisíci lety, "nevyvrací to myšlenku, že bezledový průchod byl potenciální migrační cestou ještě před příchodem lidí kultury Clovis", říká archeolog Vance Holliday z Arizonské univerzity v Tucsonu.