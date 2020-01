Vědci objevili lidský mozek starý 2600 let. Již tuší, jak se tkáň mohla dochovat

Byl to velký den hned pro několik vědních oborů. V roce 2008 se v britském Heslingtonu našel zachovalý kousek lidského mozku. To by možná nebylo tak zvláštní, kdyby nešlo o mozek ze starší doby železné. Jak je možné, že mozková tkáň přežila dobu, jakou většinou nepřečká žádný lidský orgán?

Zachovalá mozková tkáň člověka, který zemřel před 2600 lety | Foto: Dr. Axel Petzold