Dvě královské hrobky staré kolem 3500 let odkryli archeologové poblíž města Pylos v jihozápadní části řeckého poloostrova Peloponés. Objevili je nedaleko velkého palácového komplexu z mykénského období, informoval zpravodajský server BBC. Uvnitř hrobek se našly i zlaté šperky.

Hrobka byla stará kolem 3500 let. | Foto: Profimedia

Větší z hrobek má průměr 12 metrů a její kamenné stěny se dochovaly do výšky 4,5 metru, což je zhruba do poloviny původní výšky. Druhá hrobka je o něco menší a její stěny teď dosahují do výšky dvou metrů.