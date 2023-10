V květnu letošního roku vláda Petra Fialy schválila nákup 246 kusů švédských bojových vozidel pěchoty CV90 pro Armádu České republiky. Jednou z hlavních priorit při vyjednávání bylo udržet původní cenu z tendru. Ministryně obrany Jana Černochová tvrdila, že se to podařilo. Nyní se ukazuje, že to není pravda.

Bojové vozidlo CV90 | Foto: ČTK/Luděk Peřina

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkBojová vozidla pěchoty do své výzbroje zařadila Československá lidová armáda (ČSLA) v roce 1973. První verzi BVP-1 nahradila o deset let později modernizovaná varianta BVP-2, která byla pro ČSLA, stejně jako předchozí typ, licenčně vyráběna přímo v československých zbrojovkách. Do ukončení výroby v roce 1989 sjelo z výrobních pásů 344 kusů, z nichž 280 provozovala sama ČSLA a 64 bylo určeno na vývoz.

Po rozdělení Československa stroje převzaly obě nové armády a v té české dnes představují páteř mechanizovaných praporů 7. mechanizované brigády.

Sadu základních požadavků na nové vozidlo, které mělo stará BVP nahradit, prezentoval na tzv. Průmyslovém dni 15. prosince 2016 pozdější zástupce velitele 7. mechanizované brigády plukovník Zdeněk Mikula.

Příprava bojových vozidel pěchoty BVP-2Zdroj: se svolením nadporučíka Romana Strojvuse

Půl roku nato pozvalo Ministerstvo obrany všechny výrobce ke zkouškám na testovacím polygonu ve vojenském prostoru Libavá a areálu Velitelství výcviku ve Vyškově, o dalších devět měsíců později ministerstvo zveřejnilo upřesněné technické specifikace.

Po nástupu vlády Petra Fialy byl tendr zevrubně prozkoumán, nakonec jako takový zrušen a začalo se rovnou jednat přímo s pravděpodobným vítězem tendru, s výrobcem osvědčeného typu CV90.

Letos 24. května ministryně obrany Jana Černochová po jednání vlády oznámila, že vláda nákup 246 švédských bojových vozidel pěchoty CV90 definitivně schválila, a ještě tentýž den smlouvu se švédskou stranou podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka.

Jedním z prezentovaných úspěchů byla cena, která dělala 59,7 miliardy korun. Ministryně obrany i její podřízení opakovaně v médiích upozorňovali, že se jim podařilo se Švédy domluvit, že i přes zrušení původního tendru a epidemii vysoké inflace v Evropě bude platit cena z původního tendru, vypsaného předchozím ministrem (viz video níže).

Zdroj: ČT24, repro Jiří Vojáček

To by se rozhodně dalo považovat za úspěch, když si uvědomíme, že ve Švédsku byla v roce 2022 inflace 8,37 % a u nás dokonce dvojnásobek. A to i s přihlédnutím k tomu, že proběhla změna specifikace dodávaných vozidel, která například nebudou disponovat rušičkami proti improvizovaným výbušným zařízením.

Jak se nyní ukazuje, nejen s výbavou, ale i s cenou je patrně nakonec všechno jinak.

Státní rozpočet 2024

Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na příští rok, který začala projednávat sněmovna. Z dokumentů, které se týkají rozpočtové kapitoly č. 307 (Ministerstvo obrany), vyplývá, že její součástí je tzv. „akce č. 107V0811002031 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup“ s financováním v období 2023 – 2030. Kapitolní sešit ministerstva obrany obsahuje také počet nakupovaných vozidel, popis sedmi pořizovaných modifikací a krátké zdůvodnění nákupu.

Nejzajímavější částí je však tabulka „Průběh financování v letech“. V ní jsou rozepsané náklady na pořízení švédských strojů po jednotlivých letech. Píše se v ní, že do roku 2023 bylo na pořízení CV90 vynaloženo necelých 6 miliard, v roce 2024 bude vynaloženo 11 miliard, v roce 2025 necelých 7, o rok později 2 a od roku 2027 zbylých 44,5 miliardy korun.

Náklady na nákup CV90 v průběhu let, celkem 70,667 miliardy korunZdroj: se svolením psp.cz, Public domain

Celkem jde o více než 70 miliard korun. Rozdíl více než deset miliard udělala nově domluvená inflační doložka, kvůli které bude možná muset Česká republika zaplatit nikoli 59, ale právě 70 miliard korun. Inflační položka přitom nespadá do částky původní smlouvy.

Ministerstvo k rozporu v cenách uvedlo: „Od počátku uvádíme, že dojednaná cena se bude průběžně upravovat v závislosti na vývoji ceny práce, kurzu koruny a cen dalších vstupů. Zmiňovaná částka 70 miliard zahrnuje rezervu na výše uvedené. Jde o maximální částku … která nemusí být vyčerpána.“

Zda se částka vyčerpá, bude možné ověřit až po roce 2026, dlouho po skončení funkčního období současné vlády.

Samotný fakt, že státní rozpočet smluvní částku o dost navyšuje, tím spíš, když se vedení ministerstva při podpisu smluv pyšnilo vyjednáním původní ceny a nižší částku schválila i vláda, je však zarážející.