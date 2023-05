Před časem se ministerstvo obrany, zřejmě i pod dojmem úspěchů této technologie na bojištích ukrajinské války, rozhodlo pro naši armádu nakoupit bojové drony. Výběr proběhl, zdvihl však několik dotazů, které zatím nebyly zodpovězeny.

Heron 1 | Foto: Wikimedia Commons, IAI, CC 4.0 BY NC-ND

Když vyšla první informace, že ministerstvo obrany nakupuje v rámci akvizice prvních bojových dronů typ Heron 1, byla projektovaná cena za tři bezpilotní letouny 1,5 miliardy korun, a to přesto, že Heron první generace je nejstarší konstrukce z těch, které připadaly v úvahu.

Nenápadní špioni. Vědci z mrtvých ptáků tvoří drony, využít je může i armáda

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkHeron 1 se dá dokonce prohlásit za jakéhosi bezpilotního dědečka, je totiž tak zastaralý, že už jej některé země (např. Austrálie) po letech provozování vyřadily z provozu a další se na to chystají. Sám výrobce už dokonce přivedl na svět jeho náhradu, systém Heron TP (později přejmenovaný na Eitan) což už je relativně moderní a výkonný stroj, který v tendru za 400 milionů dolarů nakoupila například Indie.

Zřejmě i proto ministerstvo od nákupu bojových dronů tohoto typu nakonec ustoupilo.

Klamání tělem

Občas je možné slyšet argument, že Heron je ve skutečnosti moderní stroj, který intenzivně nasazuje také izraelská armáda. Jde ve skutečnosti o zmatení pojmů. Když se podíváme na web výrobce, izraelské státní společnosti IAI (Israel Aerospace Industries), zjistíme, že v současné době nabízí hned čtyři stroje se slovem „Heron“ („Volavka“) v názvu. Heron je koneckonců osvědčená obchodní značka, proto ji IAI používá tak často u tak velkého počtu různých dronů.

Jde však skutečně o různé typy, přičemž ve všech informačních brožurách, které lze na internetu najít, v dnešních dnech pod názvem „Heron“ vystupuje nejmodernější typ a totiž Heron TP, který je v samotném Izraeli právě i kvůli zamezení směšování se staršími typy nazýván „Eitan“. Jde o výkonný a po všech stránkách moderní bezpilotní letoun, který však s původní konstrukcí nemá mnoho společného.

EitanZdroj: Wikimedia Commons, IAI, CC 4.0 BY NC-NDDron, který se však chystalo nakoupit ministerstvo obrany, je typ „Heron 1“, tedy úplně první verze heronu, který vzlétl poprvé už v roce 1994. Mezitím byl samozřejmě modernizován zejména co se týče vnitřního vybavení, avioniky a průzkumných systémů, stále však platí, že je to bezmála třicet let stará konstrukce, která v žádném případě nebyla stavěna jako bojová, ale výhradně jako průzkumná.

Miliarda za kus

Historie pořizování dronů s bojovým potenciálem (takových, které jsou schopné nést i zbraně), začala v České republice v roce 2018 s programem TUAS. Letoun nově pořizovaného systému měl být původně o hmotnosti do 600 kilogramů, přičemž jeho primárním úkolem byl letecký průzkum nejen pomocí optických senzorů, ale také pomocí radiolokátoru. Armáda se však nakonec rozhodla, zřejmě i pod vlivem zkušeností z bojů na Ukrajině, pořídit větší bezpilotní platformu s maximální vzletovou hmotností až 1 300 kilogramů a výdrží ve vzduchu delší než 24 hodin. Každopádně měly být pořízeny tři bojové drony, přičemž částka na celou transakci je podle ministerstva připravena ve výši 1,5 miliardy korun.

Jak už jsme uvedli před časem, Heron 1 byl stavěn jako ryze průzkumný a nebylo zatím zdokumentováno jediné operační bojové vystoupení tohoto prostředku kdekoli na světě. Indie, která tento typ nakoupila, až v roce 2021 představila spolu s výrobcem IAI program „Cheetah“ v jehož rámci má část indických heronů projít úpravou na schopnost nést zbraně. Vzhledem k velmi omezené nosnosti však zjevně nepůjde o protizemní střely Hellfire, které jsou dnes etalonem výzbroje bojových dronů (a které už Česká republika nakupuje pro vrtulníky AH-1), ale nějaký lehčí, méně výkonný typ. Typ, který by musela naše armáda zavést jako další k už provozovaným protizemním prostředkům, jako jsou pumy nebo rakety.

Nákup nových tanků pro ČR se zřejmě odkládá. Cesta k Leopardům zarůstá trním

Nejzajímavější změnou, ke které však za poslední dobu došlo, byla informace, že se bohužel bude muset zvýšit cena celého projektu, a to z 1,5 na 2,7 miliardy korun. Jeden dron nás tedy měl vyjít na zhruba 900 milionů. Dlouhodobá spolupráce s Izraelem je velice pozitivní pro obě strany, Izrael produkuje špičkovou techniku v mnoha oborech, jak jsme se mohli přesvědčit například u radiolokátorů EL/M-2084 od společnosti ELTA.

V odborném světě je však také známo, že izraelští prodejci zbraní provozují velice chytrou obchodní politiku, díky které jsou schopni v zahraničí prodávat i zbraně starších typů nebo průměrnější kvality. Právě proto, že civilní vedení ministerstev často tyto dva druhy zbraní ne zcela rozezná. Tyto slabší systémy pak pořizují nejčastěji chudší země, nebo vysloveně země třetího světa, typickými představiteli jsou Gruzie, Peru nebo Etiopie. Dobrým vodítkem proto bývá zjistit si, jestli je nakupovaný typ zaveden přímo v izraelské armádě. Ta je totiž známá tím, že je velmi vybíravá a pokud už něco z vlastní produkce zařadí do výzbroje, jedná se o skutečně špičkovou techniku na světové úrovni.

Otázky tak před časem zdvihla objednávka protiletadlových systémů SPYDER, které sami Izraelci neprovozují a místo nich raději zavedli americké systémy Patriot a vlastní moderní typy Iron Dome („Železná kopule“) nebo David's Sling („Davidův prak“). Bohužel jinak tomu není ani u dronů. Izraelci Heron 1 dávno vyřadili a ve výzbroji si ponechávají pouze jediný roj, který prezentují výše zmíněným novým zákazníkům ze zemí třetího světa, když většina sofistikovanějších armád už Heron 1 vyřadila nebo se na jeho vyřazení připravuje.

Heron 1 v akci:

Zdroj: Youtube

Eitan, Hermes a ti druzí…

Izraelské zbrojovky dnes například nabízejí populární systém Hermes 900, který sám Izrael používá také, který se již bojově osvědčil a který nakupují i bohaté země, jako je Švýcarsko. Zároveň tu jsou také americké drony, z nichž nejvíce je řeč o typu MQ-1C Gray Eagle a zejména o slavném MQ-9 Reaper. Druhý jmenovaný v současné době v rámci urgentní operační potřeby zrychleně nakupuje Polsko. Bojový dron Reaper je nejen mladší, ale také mnohem výkonnější, než Heron 1. Byl již mnohokrát bojově nasazen, kromě Američanů, jej zavedla řada zemí se sofistikovanými armádami, ke kterými se AČR ráda hlásí, jako jsou Velká Británie, Japonsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Francie nebo Belgie, přičemž nákup právě probíhá v Polsku a ve Finsku. Dále jsou na trhu známé lehké turecké drony Bayraktar a v neposlední řadě také zmiňovaný větší izraelský typ Eitan.

Srovnání charakteristik bojových dronů pro AČR:

Když se zadíváte na technická srovnání všech zmíněných typů zjistíte (zejména díky rychlosti a nosnosti, což jsou důležité výkonnostní proměnné všech dronů), že se nám tu rozdělily dvě až tři skupiny. Do první patří turecký Bayraktar, který je nejen nejlehčí, ale má také nejnižší výkony ze všech zmíněných strojů. Tomu však také odpovídá jeho cena, která je ze všech porovnávaných typů nejnižší.

Jakousi „střední cestou“ z hlediska výkonů je trojice typů Hermes 900, Gray Eagle a českým ministerstvem nakupovaný Heron 1. Heron přitom má sice nejvyšší vytrvalost ve vzduchu, ale to za cenu velmi nízké nosnosti, která brání jeho bojovému použití. Také jeho rychlost je spíše průměrná, což zmenšuje oblast, kterou je schopen průzkumně zachytit.

Fiasko ruských vojenských vrtulníků: Neúspěch na Ukrajině jim ničí reputaci

Všem ostatním odskočily typy Reaper a Eitan, a to jak z hlediska rychlosti, tak zejména nosnosti, která je mnohonásobně vyšší. Tyto dva typy jsou vysloveně vyráběné pro použití jako bojové. Stejně jako u jakékoli jiné vojenské techniky je velmi těžké zjistit cenu za jeden kus, nicméně z proběhlých tendrů posledních let se dá také konstatovat, že s výkony jsou u typů Reaper a Eitan nejvyšší také pořizovací ceny.

Zde je však nutné se pozastavit a podívat se na celkové výkony v kontextu. Když si porovnáte všechny tabulky, zjistíte, že americký Reaper je skutečně výkonný, ale také skutečně velmi drahý. Naproti tomu téměř stejně výkonný izraelský typ Eitan už stojí téměř tolik, co typy „střední třídy“ s mnohem nižšími výkony.

Zadíváme-li se konkrétně ministerstvem pořizovaný typ Heron 1, zjistíme, že přes nejvyšší vytrvalost, která je však důležitá zejména pro drony průzkumné (a jako takový Heron 1 původně vznikl), je tento typ spíše průměrný. Mezi typy „střední třídy“ má průměrnou rychlost a podprůměrnou vzletovou hmotnost i nosnost. Paradoxní přitom je, že je to třetí nejdražší typ hned po dvojici Reaper – Eitan.

Hodně peněz za málo muziky

Z porovnání nejdůležitějších charakteristik jednotlivých dronů je evidentní, že zde máme dvě krajní možnosti. Reapery, které nakupuje celý západní svět, včetně například Polska. Drahé, ale výkonné drony, se kterými se v NATO neztratíme.

Zdroj: Youtube

Druhým extrémem jsou populární a relativně levné bayraktary. I jejich výrobce má v poslední době spousty objednávek a pro Českou republiku by to zřejmě byl ideální cvičný typ pro první seznámení s tímto druhem výzbroje a vypracováním metodik jeho nasazení.

Jsou ničivé a Ukrajina díky nim nepadla. Vývoj války ovlivnily i superzbraně

Pokud bychom chtěli hodně muziky za relativně přiměřené peníze, šli bychom zcela jistě po izraelském typu Eitan. Nejmodernější verze typu Heron TP má za sebou spoustu let provozu v mnoha západních armádách, přičemž ji používá i sám Izrael. Typ má velkou nosnost a je tedy určen přímo k boji. Je přitom jen o málo dražší, než typy „střední kategorie“, které jsou mnohonásobně méně výkonné.

Typ, který chtěla koupit Česká republika, bohužel vycházel ze srovnání téměř nejhůř – jako málo muziky za hodně peněz. Výkony má veskrze průměrné či podprůměrné, stojí však zhruba tolik jako velmi výkonný Eitan.

Proč si ministerstvo obrany chtělo pořídit málo muziky za hodně peněz, je otázka, kterou bylo a bude, bohužel, nutné pokládat i tentokrát.