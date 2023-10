Debaty o pořízení středních až těžších transportních letounů pro Armádu České republiky se vedou minimálně od roku 1994, kdy byl z výzbroje vyřazen sovětský letoun Antonov An-12. Civilní Airbusy A319 fungují spíše pro přepravu lidí, s výsadkovými úkoly nebo přepravou materiálu na větší vzdálenosti však měla armáda dodnes problém. Jak se zdá, brzy by mohl být vyřešen.

Letoun KC-390 | Foto: Shutterstock/Jason Wells

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkPo vyřazení An-12 z výzbroje Armády České republiky v polovině 90. let zůstaly v provozu pouze menší stroje, z nichž nejvíce využívaným byl Antonov An-26, v roce 2000 vyměněný za španělské letouny CASA C-295. Už v době nákupu C-295 část odborné veřejnosti upozorňovala, že, jakkoli jde o vydařenou konstrukci, jde o letadlo malé nosnosti a malého doletu, které nedostačuje potřebám armády a České republiky obecně.

Zatímco sovětský An-12 unese náklad o hmotnosti dvaceti tun, CASA má nosnost ani ne poloviční i v případě, že se při nakládce přesáhnou všechny papírové limity. Důležité pak je i to, že zatímco sovětská „Kotelna“ byla schopna zmíněných dvacet tun převézt bez mezipřistání na vzdálenost 3600 kilometrů (tedy z Prahy do Moskvy a zpět), lehký španělský letoun svých maximálních 9700 kilogramů doveze s jistým návratem maximálně do Košic.

242. transportní a speciální letka, 6 x CASA C-295M/MWZdroj: se svolením Armády ČR

C-295 tak lze používat zejména pro přepravu v rámci větší části Evropy. Pokud se něco převáží do Asie, Afriky, na Blízký východ nebo dále do východní Evropy, je nutné cestu naplánovat s logisticky a ekonomicky náročnými mezipřistáními v zahraničí, často mimo členské země EU a NATO. A zatímco letoun C-295 uveze 9,7 tuny, i pouhé vrtulníky Mi-17 mají takřka poloviční nosnost přes 4 tuny (samozřejmě s menším doletem).

Armáda dlouhodobě využívala pro strategickou přepravu zahraničních soukromých firem, nejčastěji ruských nebo ukrajinských s letouny Il-76 či mamutími An-124. Jako částečné řešení tohoto nevyhovujícího stavu politici zařídili armádě před časem účast v mezinárodním programu sdílení transportních kapacit v rámci zemí NATO. Armáda si tak „předplácí“ hodiny v transportních letounech, a pokud je s dostatečným předstihem objedná, může pak transportní kapacity využívat podle míry svého finančního zapojení.

Jak dokázala koronavirová krize a zejména evakuace Čechů v Afghánistánu, poptávka po transportních kapacitách přichází nečekaně a proto ryze mírové řešení sdílení transportních letadel problémy s nedostatkem transportních kapacit neřeší a to tím spíš, že armáda buduje výsadkový pluk.

Na trhu je nyní zhruba patnáct transportních letounů dostatečné kapacity, pro Armádu České republiky (škrtneme-li nejtěžší letouny - čínské a ruské stroje) přichází v úvahu zhruba čtyři až pět z nich. Jako první byl zpravidla zmiňován americký stroj C-130 Hercules, který se účastnil řady cvičení s našimi jednotkami a který se v armádách NATO stal prakticky etalonem kvality mezi středními transportními letouny.

Z amerických strojů lze zmínit také těžký letoun C-17 Globemaster, který už zvládne převézt 70 tun na vzdálenost přes 4000 kilometrů. Často zmiňovanou možností byl evropský střední transportní letoun Airbus A400M Atlas, který nakupují zejména Velká Británie, Francie, Španělsko a Německo. Naše ministerstvo obrany však nakonec celkem logicky ukázalo na brazilský Embraer C-390 Millenium.

C-390

Vývoj transportního letounu C-390 Millennium byl brazilskou společností Embraer poprvé oznámen v dubnu 2007. V roce 2009 do projektu v rámci podpory průmyslu investovala brazilská vláda a zároveň o tento typ projevilo zájem domácí letectvo. Pro vývoj a výrobu letounu uzavřela společnost Embraer partnerství se společnostmi z Argentiny, Portugalska a České republiky, u nás se společností Aero Vodochody, která do projektu dodává levé přední dveře, zadní dveře, část zadní přístupové rampy a zadní část trupu.

Transportní letoun C-390 Millenium:

První prototyp KC-390 byl představen 21. října 2014, v únoru 2017 se poprvé ukázal v zahraničí (na letecké výstavě ve Farnborough). Ve stejné době byla zahájena sériová výroba, a přestože došlo při testech ke ztrátě jednoho z prototypů, 9. října 2018 vzlétl první sériový stroj, aby jen o pár dní později obdržel formální certifikaci. V letech 2021 a 2022 pak vývoj doplnily zkoušky tankování paliva za letu z letounu i do letounu a také schopnost hašení požárů.

Embraer C-390 Millennium je středně velké dopravní letadlo. Jeho vnitřní i vnější konfiguraci lze přitom rychle měnit k různým úkolům. Kokpit je vybaven head-up displeji pro systém rozšířeného vidění se čtyřmi kamerami a komerční avionikou Rockwell Collins Pro Line Fusion. C-390 může za letu doplňovat palivo systémem probe-and-drogue (hadice s košem na konci) hned dvěma letounům zároveň a to maximální rychlostí 1500 litrů za minutu.

Porovnání velikosti transportních letounůZdroj: Jiří Vojáček Grafické porovnání vojenských transportních letounů, které se týkají naší armády. Vlevo shora dlouholetý tahoun transportního letectva Antonov An-26, pod ním jeho náhrada, Airbus C-295M u nás známý pod názvem původního výrobce CASA. Letoun C-27 Spartan, který je pod nimi, je ve srovnání, protože jej provozuje slovenské letectvo. Vpravo shora jde o letoun Airbus A400M Atlas, o kterém se také okrajově uvažovalo, ten je však pro potřebu naší armády příliš velký a nákladný. Pod ním Antonov An-12, který naše armáda používala od roku 1980 do roku 1994. Dále Embraer C-390, o jehož nákupu bude nyní ministerstvo obrany jednat. Nakonec pro srovnání největšího konkurenta C-390, letoun, o kterém se u nás také uvažovalo, nejnovější verzi J-30 slavného C-130 Hercules. Čistě pro zajímavost je ve spodní části v podkresu ještě silueta mamutího sovětského transportního letounu Antonov An-124, který si naše armáda v předchozích letech nepravidelně najímala na přepravu od ruských nebo ukrajinských firem. Pod nákresem CASA C-295M je ještě pro srovnání zopakována silueta C-390, aby bylo možné dobře srovnat velikost obou letounů, které by české transportní letectvo mělo provozovat.

Letoun je poháněn dvojicí proudových motorů IAE V2500-E5. Tedy téhož typu, který pohání například civilní dopravní stroje řady Airbus A320. Podvozek je osazen nízkotlakými pneumatikami, které usnadňují použití letounu na měkkém podkladu, jako jsou nezpevněné přistávací dráhy. Cestovní rychlost je 0,8 Machu, což umožňuje C-390 přepravovat náklad rychleji než kterýkoli jiný letoun na trhu střední letecké dopravy.

Stroj je vybaven systémem řízení letu fly-by-wire v kombinaci s aktivními bočními směrovkami, což oproti běžným protějškům snižuje pracovní zátěž posádky a umožňuje stroji dosáhnout přetížení až 3 G. Navigační systémy, které z velké části dodala společnost Thales Group, zahrnují inerciální navigační systém (INS), GPS a systém pro odvrácení kolize (TCAS). Stroj je vybaven taktickým radarem SELEX Galileo Gabbiano. Pro účely vlastní obrany je instalována sada směrových infračervených protiopatření dodávaná izraelskou společností Elbit.

Přepravní prostor letounu C-390 má délku 18,5 m, šířku 3,45 m a výšku 2,95 m. Přístupný je především přes velkou zadní rampu zabudovanou v ocasní části letounu. Může nést užitečné zatížení až 26 tun, což umožňuje přepravu 74 nosítek s vybavením pro podporu života, až 80 vojáků nebo 66 výsadkářů s plnou výstrojí. Odveze tak české vojáky bez problémů na Island (kde opakovaně sloužili čeští piloti gripenů), bez mezipřistání může vojáky přivézt z Iráku, létat mohou až do Mali nebo Afghánistánu. Náklad o hmotnosti až 19 tun může být shozen vzduchem.

Součástí letounu je systém pro manipulaci s nákladem. Pro dlouhé lety má posádka v nákladovém prostoru k dispozici malou kuchyňku, bezbariérovou toaletu, přičemž všechny prostory mají automatickou regulaci teploty a opatření pro zmírnění hluku a vibrací.

Embraer v České republice

V září 2010 podepsal tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra se svým brazilským protějškem Nelsonem Jobimem dokument, který měl orámovat zapojení českého leteckého průmyslu do programu KC-390 a budoucí zájem české armády o nákup několika strojů. Letoun se v Praze předvedl již v roce 2016, už tehdy se spekulovalo, že armáda koupí dva kusy, protože konkurenční americké herculesy jsou mnohem dražší.

Letoun EMBRAER KC-390:

Jak uvedla ve svém prohlášení armáda, počítá se s tím, že letoun bude v AČR sloužit jako prostředek zdravotnického odsunu osob MEDEVAC a díky systému vzdušného hašení i v boji s rozsáhlými požáry. Z paluby C-390 lze mimo jiné provádět všechny druhy vzdušných výsadků osob i padákového shozu nákladu, Millenium umožňuje také přestavbu na vzdušný tanker. „Cílem je dosáhnout co nejnižší ceny a zároveň co nejkratšího termínu dodání,“ uvedla při oznámení zahájení jednání česká ministryně obrany Jana Černochová.

Armáda na nový střední transportní letoun čekala třicet let, zdá se, že by se nyní konečně mohla dočkat.