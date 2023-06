Česká republika hodlá pro svoje letectvo pořídit americké letouny F-35 Lightning II. Jednání o nákupu tohoto typu už politici vedou. Ukončit je chtějí do října letošního roku, kdy má vláda dostat na stůl výsledek jednání s americkou stranou. Jak se však ukazuje, celý proces už od začátku nabírá zpoždění.

Americký letoun F-35 Lightning II | Foto: Wikimedia Commons, Lockheed Martin, Public domain

Hlavním bojovým typem českého vojenského letectva je dnes švédský letoun Saab JAS 39 Gripen, pronajatý od roku 2004 od švédské vlády. Již druhá nájemní smlouva na 14 kusů těchto strojů končí v roce 2027 a protože domluvit, nechat vyrobit případnou náhradu a vycvičit na ni piloty a pozemní personál trvá velmi dlouho, jedná se už několik let o tom, jak v letectvu dál.

Nové bitevní vrtulníky pro českou armádu? Mají jednu nevýhodu, tvrdí Američané

V roce 2020 vytvořila předchozí vláda odbornou komisi, která měla posoudit současný stav našeho letectva a navrhnout další postup. Komise se obrátila na jednu z agentur NATO, která prakticky převzala její práci a navrhla České republice rovnou nákup amerických letounů 5. generace F-35.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkVedoucí silou vlády vzešlé z loňských voleb je Občanská demokratická strana. Její hlavní bezpečnostní odborníci jsou dlouhé roky známi tím, že mají ke Spojeným státům americkým velmi blízký vztah, a to nejen osobně, ale také profesně. Jmenujme zejména bývalého ministra obrany Alexandra Vondru, bezpečnostního poradce předsedy vlády Tomáše Pojara, člena obranného výboru poslanecké sněmovny Jiřího Žáčka, a samozřejmě také současnou ministryni obrany Janu Černochovou.

Přesto bylo jistým překvapením, když politici oznámili, že armáda nakoupí letouny F-35 bez výběrového řízení. Kritizována byla i nekomunikace s výrobcem letounů Gripen, která došla tak daleko, že poslanci Výboru pro obranu museli ministryni upozornit, že se Švédy jednat musíme, protože je nutné vyjednat minimálně prodloužení smlouvy o dva roky, nezbytné pro přechod na americká letadla.

Zdroj: Youtube

Co dokáže F-35?

F-35 je bez diskuzí nejvýkonnější letoun, který lze na současném zbrojím trhu pořídit. Zařazuje ho řada zemí NATO, o jeho výkonech není nutné spekulovat. Nese nejsilnější motor, který byl kdy do jednomístné stíhačky nainstalován, a unikátní set avioniky dává pilotovi doposud nevídané bojové možnosti. To vše ve stealth hávu, takže je obtížné stroj zaměřit konvenčním radiolokátorem.

Stíhačka má však také problémy. Zejména žíznivá pohonná jednotka, nadstandardní požadavky americké vlády na zabezpečení provozu letadel a řada pokročilých systémů, okolo kterých je nutné chodit po špičkách, zapříčinily obrovské provozní náklady, nesouměřitelné s čímkoli, co doposud musela letectva vynakládat. S těmito potížemi se přitom potýkají všechny země, které F-35 zavádějí. USA i Velká Británie, dva největší uživatelé typu, dokonce musely významně omezit počty objednávaných kusů. U Britů jde o zkrácení o 114 letadel, u Američanů jdou škrty do stovek.

Problémy jsou s nedostatkem náhradních dílů zejména pro problematické motory, procenta neletuschopných strojů jsou zpravidla o dost vyšší, než na co jsou západní letectva zvyklá. Zmínit je nutné také pořizovací cenu. Byť i tu se podařilo od prvních sérií snížit, zatímco čtrnáct gripenů pronajímáme za zhruba dvě miliardy ročně, z posledních tendrů v Polsku či Finsku vyplývá, že jedna jediná F-35 stojí až tři a půl miliardy.

Jak se létá s F-35? Piloty mění v mistry taktiky, v kokpitu je zvláštní ticho

Jen při nákupu tedy mluvíme o obchodu za dobrých sto miliard (částka 48 - 52 miliard, kterou poslancům předalo ministerstvo obrany, je zjevně chybná), jimiž veškeré placení teprve začne. Střízlivé odhady mluví o tom, že nás provoz flotily F-35 během celé její životnosti vyjde na zhruba 340 miliard korun. Životnost F-35 až do 70. let tohoto století je jednoznačně největší devízou tohoto moderního typu. Je ale nutné zdůraznit, že existují letectva, například maďarské, která letouny 5. generace ve strategických dokumentech označila za prozatím nevyzrálé a, jakkoli proti tomuto názoru hovoří stovky dodaných F-35, například právě Maďaři pátou generaci přeskočí a počkají si na letouny, které právě vznikají v rámci projektů NGAD (USA), Tempest (Velká Británie, Itálie, Japonsko) nebo FCAS (Francie, Německo, Španělsko). Případně se později poohlédnou třeba do Koreje, kde už létá slibný letoun KF-21.

Český postup

Vláda poté, co dostala od armádní komise doporučení, zaúkolovala ministerstvo obrany, aby do října letošního roku vyjednalo s americkou stranou (firmou Lockheed Martin a vládou) podmínky prodeje. Jednou z nich, jak uvedla náměstkyně ministryně Černochové a vedoucí českého vyjednávacího týmu Blanka Cupáková, je zapojení českého obranného průmyslu.

Americký letoun F-35 Lightning II.Zdroj: Wikimedia Commons, Lockheed Martin, Public domain

V tuto chvíli však do hry vstupuje nová zajímavá okolnost, a to 1. března uveřejněné výběrové řízení na analýzu potenciálu zapojení českého průmyslu do projektu pořízení nadzvukového letounu 5. generace. Fakt, že ministerstvo něco takového nejen samo neurčuje, ale dokonce ani neví, vyvolal na Výboru pro obranu několik pozvednutých obočí. Nákup letounů se připravuje dlouhé roky, a i když se tedy nekoná klasické výběrové řízení, které by jasně porovnalo nabídky jednotlivých účastníků, něco tak zásadního, o čem ministerstvo i jeho vyjednavači dlouhodobě mluví, tedy zapojení domácího průmyslu do celé věci, by mělo být v hradčanských palácích ministerstva obrany věcí mnohokrát probranou a snad i ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu dávno připravenou.

USA chystají modernizaci letounu F-35. Obdrží nové superschopnosti

Na pováženou je zároveň fakt, že si ministerstvo na něco podobného zjednává pomoc takříkajíc zvenčí. Ministerstvo obrany má roční rozpočet přes sto miliard korun a pod svým vedením stovky a tisíce zaměstnanců. Kromě vlastního odborného aparátu spravuje také řadu státních podniků, státem vlastněných akciových společností, příspěvkových organizací a výzkumných ústavů. Proč „nezapřáhne“ vlastní odborníky nebo nevyužije expertízy některého z podřízených odborných pracovišť, když jsou placeny ze státního rozpočtu? Odborníci z Vojenského technického ústavu, Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu nebo z univerzit jistě mají o tomto tématu přehled. Proč místo toho ministerstvo vynakládá další peníze daňových poplatníků na věc, kterou by mělo již od začátku vědět samo?

Tři týdny po vyhlášení, v době, kdy měly dojít nabídky, byla tato výzva zrušena a je otázkou, jak je to s posuzováním zapojení českého průmyslu dále.

Zpoždění na obzoru

Závažnějším problémem, který nové výběrové řízení odhaluje, je však zpoždění celého procesu pořízení nových letadel. Ministerstvo je od nástupu ministryně Černochové chváleno za vyřešení některých letitých potíží, jako byl tendr na BVP, ale zároveň je dlouhodobě kritizováno za to, že mu vulgárně řečeno všechno dlouho trvá. Zatímco Poláci stihli vybrat nový tank pro svou armádu, uzavřít smlouvy a přijmout první nové stroje v průběhu devíti měsíců, u nás se o tancích mluví přes rok a kromě několika Leopardů 2A4 z roku 1987 zatím armáda nemá nic a jen mlhavý příslib nákupů nových strojů s Německem někdy v následujících letech.

Americký letoun F-35 Lightning II.Zdroj: Wikimedia Commons, Lockheed Martin, Public domain

Podobný úděl, jak se zdá, stihne také letectvo. Tendr na analýzu zapojení českého průmyslu byl vydán 1. března a do 23. března měli účastníci předložit své nabídky. Jediným kritériem přitom byla cena. Nabídky do 23. března nepřišly a celý proces tedy bude muset buďto začít znovu, nebo jej zpracuje samo ministerstvo.

ČR riskuje, že bude od roku 2027 bez nadzvukového letectva, říká expert Růžička

Na dodání analýzy měl přitom vítěz tendru pět měsíců a ať už ji tedy udělá kdokoli, pravděpodobně to bude dávno po termínu, kdy už má ministerstvo vládě odevzdávat kompletní výsledek jednání s americkou stranou. Tím spíše, že v případě externího dodavatele si ministerstvo vyhradilo dalších 28 dnů na zhodnocení dodané analýzy a detailní právní posouzení.

I pokud by tedy ministerstvo dokument vytvořilo či přijalo zcela bez výhrad, už se dostáváme za nejzazší termín, do kterého mělo vládu informovat o tom, jak jednání s Američany dopadla.

Už nyní tak lze konstatovat, že původně navržené termíny visí na vlásku. Výrobní program F-35 na nás přitom nečeká.