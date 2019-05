Dvojice nepředstavuje pro Zemi žádnou hrozbu a je podle NASA ideálním testovacím cílem. Podle nich je totiž snadnější měřit změny v oběžné dráze menší planetky, která obíhá kolem větší, než sledovat změny v letové dráze jedné planetky, která obíhá kolem Slunce.

Útvary podle vědců však odpovídají velikosti asteroidů, které by v případě srážky se Zemí mohly znamenat riziko. „Čím menší jsou, tím více jich kolem nás existuje, ale jak se jejich velikost zmenšuje, ubývá také energie, kterou v sobě nesou,“ uvedl pro server Astronomy.com Donovan Mathias, letecký inženýr z NASA Ames.

Podle modelů jeho týmu mají asteroidy mezi 100 a 200 metry nejvyšší pravděpodobnost úderu na Zemi a způsobení značných škod. Menší asteroidy se s velkou pravděpodobností rozpadnou na většinou neškodné kousky a shoří v atmosféře, zatímco větší jsou mnohem vzácnější a snáze se hledají a sledují.

Tělesa Didymos A a B byla objevena již v roce 1996, ale pozorně je vědci zkoumají až od roku 2015 s cílem zjistit co nejvíce informací. Pomohou jim výkonné dalekohledy rozmístěné po celém světě. Poslední velké pozorování proběhlo v Observatoři Paranal v severním Chile, pozorovacím stanovišti Evropské jižní observatoře.

Once the #DART spacecraft hits the #asteroid, how will we know if we made an impact on the orbit? Using telescopes! ?Telescopes on Earth will measure the change in the orbit of Didymos B to evaluate the effectiveness of the impact. https://t.co/6qqg1eOTwb #PlanetaryDefense pic.twitter.com/fPPbaNuAYG