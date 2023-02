USA po padesáti letech oživují výrobu lehkých tanků. Mohou být důležité i pro ČR

Když začínala 2. světová válka, stratégové prakticky neznali jiné tanky než lehké. Pár středních a těžkých konstrukcí sice existovalo, ale co do počtu je jednoduché lehké stroje jednoznačně předčily. Postupem let však průměrný tank narostl a lehké tanky se dostaly na okraj zájmu. Až doteď. Spojené státy totiž po padesáti letech obnovují výrobu tohoto typu zbraně.

Vítězem programu na nový lehký tank americké armády se stal projekt, který nápadně připomíná MBT M1 Abrams | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo