Kombinací pozorování přibližně 20 tisíc blízkých asteroidů pozemskými dalekohledy a analýzy meteoritů spadlých na Zemi došli vědci k zajímavému závěru. V blízkosti naší planety se ve vesmíru nachází mezi 400 a 1200 miliardami litrů této životodárné tekutiny.

„Je hned několik způsobů, kterými se dají takové výpočty provést. Všechny ale naznačují, že výskyt asteroidů s obsahem vody je daleko běžnější, než jsme doposud předpokládali podle úlomků ze Země. Desítky z nich jsou přitom v průměru větší než jeden kilometr,“ vysvětluje Rivkin.

Pozorování důkazů o výskytu vody by přitom mohla narušit voda v zemské atmosféře, vědci se proto zaměřili na jiné znaky, které přítomnost vody běžně provázejí. Přesnější výsledky by mohl přinést Vesmírný dalekohled Jamese Webba, jehož start je plánován na rok 2021.

Zkoumání vody v blízkosti naší planety přitom není důležité jen k odhalení původu pozemského života. Voda ve sluneční soustavě by totiž v budoucnu mohla usnadnit vesmírné mise. Při rozložení na vodík a kyslík totiž může posloužit jako raketové palivo.

