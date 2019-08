Michael James Massimino, známější jako Mike Massimino, se proslavil zejména jako první člověk na světě, který tweetoval z vesmíru, a pak také jako první astronaut, jenž ve vesmíru přibral na váze z astronautského jídla. "Moc mi chutnal Mac se sýrem," pochlubil se letos v létě skupině reportérů, s níž se setkal v pekárně Orwashers na horním západním Manhattanu. Vychvaloval si také, jak se povedlo ve vesmíru zrekonstruovat například krevetový koktejl nebo lepivou rýži, jež měla tu přednost, že ani při nulové gravitaci neodlétávala od lžíce.

Jak v obsáhlé reportáži uvedl web Popular Science, Massiminova vášeň pro vesmírnou kuchyni je pozoruhodná právě kvůli mnoha nedostatkům, jaké vesmírné jídlo má - většinu pokrmů tvoří dehydratované potraviny v sáčcích (kvůli zachování maximální trvanlivosti), které mají nejčastěji želatinovou konzistenci, aby se zabránilo poletujícím drobkům nebo kapkám plujícím v prostoru. Také celková nabídka jídel je i z tohoto důvodu dost omezená.

Ale právě astronautův zápal a apetit z něj dělá vhodného mluvčího nové iniciativy hotelové firmy DoubleTree, spadající pod řetězec Hilton, která se rozhodla rozšířit své stravovací zásobování i do vesmíru, a navíc výrazně obohatit astronautickou nabídku. Její speciální pracovní skupina proto nedávno oznámila, že se pokusí připravit první cookie, jež by se dala upéct na oběžné dráze.

Ty vesmírné budou nadýchanější

Speciální pec navrženou přímo do stávající sady zkušebních nástrojů Mezinárodní vesmírné stanice vytvořila experimentální společnost Zero G Kitchen, kterou založili a řídí manželé Ian a Jordana Fichtenbaumovi. Ve spolupráci se společností NanoRacks, vyvíjející výzkumné vybavení pro stanici, chtějí ještě letos poslat na oběžnou dráhu první "vesmírnou troubu", ve které by se měly péct cookies podle speciálního receptu, vyvinutého firmou DoubleTree.

"Když mluvíte o pečení ve vesmíru, zní to ze začátku trochu hloupě - a možná ještě hůř, když si uvědomíte, kolik překážek bude muset pekař překonat," píše web Popular Science.

Nejviditelnějším problémem je už zmíněná nulová gravitace - jak při ní udržíte cookies na správném místě v troubě? Designéři nové trouby zatím počítají s tím, že umístí těsto do speciálních sáčků, ty do ní zasunou, upevní, aby se pak s každou cookie kolébaly ve stavu beztíže na jednom místě. Díky tomu by se mohly sušenky upéct rovnoměrně, ale otázka je, jaký výsledný tvar asi těsto získá, když bude volně viset v prostoru. Massimino nicméně věří, že nulová gravitace napomůže jeho kynutí, a výsledné sušenky tak budou ještě nadýchanější než ty "pozemské".

Podle Popular Science je však málo pravděpodobné, že by se při pečení ve vesmíru podařilo dosáhnout stejné chuti jako na Zemi, a zcela jisté, že doba i teplota pečení se budou od pozemského lišit. Na Zemi se každý lidský krok řídí zemskou přitažlivostí, při provádění experimentů na Mezinárodní vesmírné stanici ale tato proměnná odpadá - což zřejmě zásadně změní i recepturu cookies.

"Něco takového zkoušíme vůbec poprvé, takže se musíme ptát, v čem všem to bude jiné," říká Mary Murphyová, seniorní manažerka vnitřních nákladů společnosti NanoRacks. Podle ní může výzkumný tým přijít na to, jak podmínky Mezinárodní vesmírné stanice ovlivňují přípravu cookies, a podle toho upravovat jednotlivé složky ve výrobním procesu. Aby se zjistilo, co všechno má vliv na případnou změnu výsledné chuti, proběhne experimentů hned pět. "V každém z nich se pokusíme změnit jen jednu proměnnou. Teprve až budeme mít výsledky, můžeme se začít ptát, jak má vypadat nulová verze ingrediencí pro vesmírné sušenky," říká Murphyová.

Nejdřív trouba, potom celá kuchyně

Členové této speciální kosmické "cookies aliance" zatím neuvedli, kolik jejich experiment bude stát a kdo platí náklady. NanoRacks uvedla jen to, že náklady na podobné pokusy se pohybují kolem 35 tisíc dolarů (přibližně 800 tisíc korun) a výše, což ale nezahrnuje dopravu experimentálního výsledku (upečených cookies) zpět na Zemi. Ale i kdyby se tento test nezdařil a poživatelné cookies se ve vesmíru upéct nedaly, nemusí to být nutně ztráta - nová speciální trouba totiž může najít své uplatnění pro nějaký jiný účel, například v oblasti 3D tisku. Hodně předmětů používaných ve vesmíru musí třeba už na Zemi projít vysokými teplotami, aby byly ve vesmíru použitelné. Topné těleso na Mezinárodní vesmírné stanici by mohlo například dovolit astronautům vyrobit si přímo v kosmu jejich náhradní díl.

"Takže ano - je klidně možné, že i něco tak zdánlivě nesmyslného, jako je pečení cookies ve vesmíru, nám seriózně rozšíří přehled technologických možností. Jestli nám to nabídne i pochoutku, je ovšem diskutabilní," podotýká Murphyová.

Ani konečným dlouhodobým cílem Zero G Kitchen není jen jedna trouba na pečení. Firma chce postupně vytvořit kompletně vybavenou kuchyni, schopnou vařit ve vesmíru čerstvá jídla. O takové službě se sice občas mluví v souvislosti s vizionářskými představami "hotelů na oběžné dráze" nebo dlouhodobých pobytů na Marsu, ale Fichtenbaumovi počítají podle svých slov s mnohem představitelnější vizí běžných kosmických letů. Důvodem jsou i pracovní specializace obou manželů: Ian Fichtenbaum pracuje v oblasti financí a rozvoje podnikání pro Bradford Space, jeho žena Jordana v restauračním průmyslu, takže jsou oba velmi prakticky založení.

Důvodem, proč chtějí k testování svých nápadů využít zejména Mezinárodní vesmírnou stanici, je to, že tato stanice představuje v podstatě obří laboratoř, kde lze zkoušet věci spojené s každodenním životem. "Když se zamyslíte nad tím, jakou laboratoř mají všichni lidé doma, zjistíte, že pro většinu lidí je to jejich kuchyně," říká Ian Fichtenbaum. "Proto nás napadlo vyzkoušet ve vesmíru něco, co s životem na Zemi bezprostředně souvisí."

Proč? Astronauti budou šťastnější

Celá věc má ještě jednu rovinu, a tou je duševní pohoda astronautů. Podle Massimina totiž touží při delším pobytu ve vesmíru po pozemském pohodlí, a právě to by jim měla vlastní kuchyně zprostředkovat.

"Krátkodobě přežijete téměř kdekoli. První let do vesmíru trval jen 15 minut, takže jste s sebou nemuseli mít prakticky nic. Ale čím jsou vesmírné výpravy delší, tím pohostinnější a obyvatelnější prostředí vyžadujete. Nejde jen o to, abyste se udrželi naživu, ale také o to, abyste byli šťastní. To má i praktický důsledek: když jsou lidé spokojenější, jsou výkonnější," říká Massimino.

Poslouží tedy hned první experiment s cookies k tomu, aby je astronauti ve vesmírné stanici schroupali a cítili se líp? Určitě ne. Výsledky všech pěti plánovaných vesmírných experimentálních pečení se vrátí na Zemi a budou se testovat až tady. Jestli budou poživatelné a jak budou chutnat, se teprve uvidí - nikdo zatím ani neví, v jakém stavu přežijí cestu.