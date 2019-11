Až dosud to vypadalo, že astronomové mezi sebou závodí o to, kdo objeví černou díru co největší. Tým německých astronomů nedávno oznámil, ža nalezl jednu, která je čtyřicetmiliardkrát větší než Slunce. Ale co když existují také černé díry, které jsou mnohonásobně menší?

Tým astronomů z Ohio State University zveřejnil koncem října v odborném časopisu Science studii, podle níž objevil objekt, který patří do dosud chybějící třídy černých děr. "Tento objev naznačuje, že existuje ještě jiná populace, s níž musíme při hledání černých děr počítat," uvedl hlavní autor studie Todd Thompson.

Pokud by se nový astronomický objev potvrdil, musely by současné vědecké teorie začít brát v úvahu novou kategorii černých děr, což by vědce nutilo přehodnotit způsob, jakým dnes chápeme zrození a umírání hvězd i jiných nebeských těles, podotýká server Science Alert.

Na neutronovou hvězdu je to velké, na černou díru malé

Thompsonův tým zmátla obrovská propast mezi velikostí největších neutronových hvězd, což jsou relativně malá, ale extrémně hustá vesmírná tělesa tvořená neutrony, která vznikají jako pozůstatek po výbuchu supernovy, a mezi velikostí nejmenších známých černých děr.

Mezi vesmírná tělesa, která poutají pozornost vědců, patří i exoplanety:

Neutronové hvězdy jsou na vesmírné poměry celkem malé (dvakrát až třikrát hmotnější než Slunce), ale větší hvězdy mají tendenci hroutit se do sebe a vytvářet černé díry. Nyní se ukázala stopa po jejich existenci: obří červená hvězda, obíhající kolem něčeho, co se zpočátku jevilo jako příliš malé na to, aby to byla černá díra v Mléčné dráze, ale současně mnohem větší než neutronové hvězdy, které známe.

Zjištění Thompsonova týmu se skutečně jeví jako málo objemná černá díra, která je zřejmě jen 3,3krát hmotnější než Slunce - přitom černé díry, objevené v minulosti, hmotu Slunce převyšovaly nejméně pětkrát, často ale ještě mnohonásobně víckrát.

Na životní cyklus hvězd se musíme dívat jinak

Objev by mohl podle vědců úplně změnit způsob, jakým se díváme na životní cyklus hvězd.

"Kdybychom opravdu odhalili novou populaci černých děr, řeklo by nám to více o tom, které hvězdy vybuchují, které ne, z jakých vznikají černé díry a z jakých neutronové hvězdy. To otevírá úplně novou oblast studia," dodal Thompson.