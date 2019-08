Hned dvě vědecká zařízení detekující ve vesmíru gravitační vlny - americká observatoř Ligo a detektor Virgo umístěný v Itálii - odhalily pravděpodobný konec neutronové hvězdy, kterou podle vědců nejspíš spolkla černá díra. Pokud se tato hypotéza potvrdí, půjde o první zaznamenání takového typu události. Výzkumníci z obou observatoří oznámili, že svůj objev učinili 14. srpna. Informuje o tom server Science News.

Neutronové hvězdy jsou astronomická tělesa tvořená převážně neutrony, které udržuje pohromadě gravitační síla. Vznikají obvykle výbuchem supernovy, tedy masivní hvězdy, a představují její jakýsi "oharek", většinou malé velikosti (do 20 kilometrů v průměru). Kvůli malému povrchu velmi slabě září, proto se jen obtížně pozorují. I to je důvod, proč zjištění čerstvého výskytu gravitačních vln (malých vibrací v časoprostoru, způsobených masivními zrychlujícími se objekty) vyvolalo takovou pozornost.

Vědci nicméně stále analyzují data, aby si ověřili, co tyto gravitační vlny opravdu vytvořilo. Jedna věc se však zdá podle Science News docela jistá. "Na obloze se něco stalo, a zatím to zjevně nevypadá jako nic, co bychom už někdy detekovali dřív," uvedl fyzik Daniel Holz z Chicagské univerzity, který patří do týmu Ligo.

Černá díra - První snímek:

Obě observatoře zachytily už dříve gravitační vlny z dvojicí spojujících se černých děr a z kolizí neutronových hvězd. V dubnu letošního roku vědci zaznamenali něco, co působilo jako náznak "rendezvous" mezi černou dírou a neutronovou hvězdou, ale šlo o velmi slabý signál, který mohl být falešný.

Současný objev však nabízí podle Science News mnohem spolehlivější důkazy. "Detekce byla tak jasná, že je velmi nepravděpodobné, že by šlo jen o falešný poplach," uvedla autorka Science News Emily Conoverová.

Úkaz může pomoci odhalit nová tajemství

Podle odhadu vědců došlo ke střetu obou objektů (černé díry a neutronové hvězdy) asi 900 milionů světelných let daleko, v oblasti o rozloze asi 23 čtverečních stupňů (pro srovnání, měsíc představuje rozlohu asi půl stupně). Astronomové od té doby pátrali svými dalekohledy v této oblasti po jakémkoli světle, které by mohlo při této fúzi vzniknout. Takové světlo by se mohlo uvolnit, kdyby černá díra neutronovou hvězdu roztrhla a rozpustila ve svých hloubkách.

"Podaří-li se toto setkání prostudovat hlouběji, může nám to pomoci odhalit nová tajemství jedněch z nejzáhadnějších vesmírných objektů. Ale vzrušující už je samo o sobě to, co se nám podařilo zaznamenat. Když je něco poprvé, je to vždy fascinující," uzavírá Holz.