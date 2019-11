Astronomické analýzy následně potvrdily, že jde o mezihvězdného návštěvníka z dalekého vesmíru, který byl nakonec pojmenován po svém objeviteli jako 2l/Borisov. Po tělese Oumuamua, detekovaném v roce 2017, jde o druhý mezihvězdný objekt pocházející z jiné než naší Sluneční soustavy, a o první potvrzenou kometu. Nyní navíc získala své první zobrazení.

Kometa ve strašidelném hávu

Tým astronomů z Yaleovy univerzity pořídil uplynulou neděli na Havaji snímek 2l/Borisova pomocí zobrazovacího spektrometru s nízkým rozlišením, který je součástí Keckových dalekohledů, v současnosti dvou největších optických a infračervených dalekohledů na světě.

Snímek ukázal, že jde opravdu o kometu, jež se v současnosti stále přibližuje k Zemi, a že její ledové jádro obklopuje strašidelný bílý plášť, známý jako koma - jde o plynný a prachový obal obklopující jádro komety, jenž se formuje při výrazně eliptickém oběhu komety v době, kdy kometa blízce míjí Slunce a její jádro se taví v jeho žáru.

Delší než dvanáct Zemí za sebou

V případě 2l/Borisova je tento plynný háv či ocas komety dlouhý víc než 160 tisíc kilometrů, což představuje víc než tucet průměrů naší Zeměkoule v řadě.

"Je trochu zahanbující zjistit, jak malá je naše Země v porovnání s tímto návštěvníkem z jiné než naší Sluneční soustavy," uvedl jeden z členů astronomického týmu Yaleovy univerzity Pieter van Dokkum.

2l/Borisov by se měl nejvíc přiblížit k našemu Slunci počátkem prosince, k Zemi pak o něco později, konkrétně 29. prosince, kdy by ji měl míjet ve vzdálenosti odpovídající dvojnásobku vzdálenosti Země od Slunce. Pak bude pokračovat na cestě do našeho vesmírného sousedství.