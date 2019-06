Převratný objev? Vědci odhalili hvězdu, jejíž chování popírá pozemské poučky

Objevem, který by jednou mohl přispět k přepisování učebnic, se ve středu 12. června pochlubili astronomové působící na observatoři v Ondřejově na Praze-východ. Specialisté z Astronomického ústavu Akademie věd ČR společně s kolegy z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně odhalili ve vesmíru cosi, co se nerozpakují označit za „unikátní hvězdnou laboratoř". Jistá vzdálená hvězda si dělá, co chce, aniž by respektovala naše pozemské poučky.

Za odhalením vlastností hvězdy, která se nachází v souhvězdí Lva, u níž jsou pozorovány zdánlivě protichůdné jevy a chová se jinak, než by měla podle představ současné vědy, stojí mezinárodní tým v čele s českými astronomy. A moravskými – byť toto dělení při kosmických rozměrech a mezinárodním charakteru výzkumu asi není nutné obzvlášť zdůrazňovat. Na Zemi se řítí asteroid. Dopadnout by mohl v září letošního roku Přečíst článek › Horká hvězda s označením HD 99458 je unikátní zvláště tím, že je vázána v systému s oběžnou dobou jen 2,7 dne a vykazuje nadbytek křemíku a titanu, které jsou sdruženy ve skvrnách. Takové chemické skvrny se podle současných teorií mohou nacházet jen u osamocených hvězd nebo u dvojhvězd s velmi vzdálenými složkami. Což není tento případ. Překvapivé skvrny „Dále je potřeba, aby hvězdy rotovaly pomalu, měly silné magnetické pole – a nevykazovaly pulzace s velkou amplitudou,“ shrnul další předpoklady současné vědy vedoucí projektu Marek Skarka (který je i hlavním autorem článku o novém objevu, čerstvě publikovaném v prestižním astronomickém časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society). Ani to však zde neplatí: hvězda pulzuje – tedy se pravidelně rozpíná a zase smršťuje – s hlavní periodou 1,2 hodiny. „Objev chemických skvrn u rychle rotující, navíc pulzující hvězdy v těsném dvojhvězdném systému pro nás byl velkým překvapením,“ připouští Skarka. S tím, že hvězda s chemickými skvrnami v zákrytovém systému s chladnou složkou byla pozorována vůbec poprvé. A charakter oběžné periody i pulzace také dosavadním pozorováním hvězd s chemickými skvrnami neodpovídá. Vědci našli kráter po dopadu obřího meteoritu. Patří mezi největší v Evropě Přečíst článek › Nynější objev by tak měl vědcům pomoci lépe pochopit, jak se u horkých hvězd formují a vyvíjejí magnetická pole, chemické skvrny – a jaký je jejich vztah k hvězdným pulzacím. Červený trpaslík Původně byla HD 99458 pokládána za hvězdu, která hostí obří plynnou planetu. Až kombinace dat z dalekohledu vesmírné sondy NASA Kepler se spektry získanými dvoumetrovým Perkovým dalekohledem v Ondřejově ukázala, že oním souputníkem není exoplaneta, ale další hvězda. „Málo hmotná hvězda typu červený trpaslík,“ upřesnil vedoucí exoplanetární skupiny Stelárního oddělení Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově Petr Kabáth Tajemná hmota. Pod kráterem na Měsíci mohou být zbytky asteroidu, zjistili vědci Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský