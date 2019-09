Ve Sluneční soustavě se objevil další objekt, který vypadá jako kometa z "cizího" hvězdného prostoru, soustředěného kolem jiné hvězdy než naše Slunce. Jako první ho spatřil v pátek 30. srpna 2019 ukrajinský amatérský astronom Gennadij Borisov, který toto těleso pojmenoval jako C / 2019 Q4. V následujících dnech pak objekt pozorovali další astronomové, kteří zjistili, že jeho oběžná dráha není nijak vázána na Slunce.

Záhadný objekt

"To naznačuje, že těleso pochází z mezihvězdného prostoru," uvedl pro server Science News astrofyzik Matthew Holman, prozatímní ředitel Centra menších planet mezinárodní astronomické unie v Cambridge v Massachusetts. Centrum vydalo 11. září zprávu, v níž zveřejnilo trajektorii pohybu nové komety.

"Její oběžnou dráhu kontrolovaly tři nebo čtyři různé vědecké týmy a každý se ji snažil prozkoumat z jiného směru - všechny ale došly k témuž závěru," tvrdí Holman. Upozorňuje ale, že ani tak není zatím určení komety definitivní, protože její pozorování ztěžuje fakt, že se nachází v blízkosti Slunce a nízko na obzoru.

"Je to velmi neobvyklá věc a v takovém případě to chce být mimořádně opatrný, zvlášť, když se dostáváte k odpovědím, které nejsou běžné. Myslím ale, že naše odpověď obstojí," uvedl Holman.

Prvním známým mezihvězdným objektem se stalo těleso pojmenovaná jako Oumuamua, které bylo poprvé spatřeno v říjnu 2017, kdy opouštělo naši Sluneční soustavy. Astronomové je zachytili jen letmo, což vedlo ke vzniku řady teorií o tom, o jaký nebeský objekt vlastně šlo - byl to asteroid, ledový fraktál, jádro komety nebo dokonce mimozemská kosmická loď? Jako nejpravděpodobnější se jevila právě kometa, ale pro potvrzení jakékoli teorie existovalo jen velmi málo údajů.

Vánoční kometa

C /2019 Q4 se naproti tomu nachází na své trajektorii na prahu vstupu do Sluneční soustavy, kde by měla proletět mezi oběžnými drahami Jupiteru a Marsu. K Zemi se dostane nejblíž ve velmi symbolický čas: letos o Vánocích, konkrétně 29. prosince. V té době bude prolétat kolem Země ve vzdálenosti, která se rovná přibližně dvojnásobku vzdálenosti Země od Slunce.

"Bude to moc pěkná vánoční kometa," říká astronomka Michele Bannisterová z Královské univerzity v Belfastu v Severním Irsku. Těleso pak bude viditelné ještě několik měsíců.