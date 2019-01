„Prochází závěrečným testováním a procesem schvalování příslušnými úřady,“ odpověděl Musk na dotaz ohledně aktualizace Summon+, která má přinést vylepšení funkce automatického parkování. „Pro členy programu s předběžným přístupem bude pravděpodobně k dispozici během několika týdnů.“

Zakladatel Tesly však připustil, že by revoluční novinka nemusela být dostupná na všech trzích, kde automobilka působí. V některých zemích se totiž setkává s „určitými problémy s regulačními úřady“. Konkrétní podrobnosti však neuvedl.

Na připravovanou funkci navnadil Musk své zákazníky již v listopadu loňského roku když oznámil, že vozidla s nainstalovanou aktualizací Summon+ budou schopná „dojet na místo, kde se nachází telefon majitele a sledovat ho jako domácí mazlíček“. Uživatelé podle něj budou moci elektromobily ovládat na dálku „jako velká autíčka na ovládání“.

Going through final validation & regulatory approval. Probably releases to early access program owners in a few weeks. It’s trippy!