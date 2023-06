O tom, že využívat umělou inteligenci ke grafickým úpravám může být někdy skutečně rozkošné, svědčí práce mladého grafika Bena Mornina. Ten se zaměřil na světové celebrity a hlavní postavy nejznámějších filmů, které ztvárnil jako batolata. Do maximální roztomilosti dohnal například Harryho Pottera, Mr. Beana, Terence Hilla, členy legendárních Beatles, postavy ze Star Wars i z Pána prstenů.

Batolata známých osobností vytvořená grafikem Benem Morninem za pomoci umělé inteligence. | Foto: Se svolením Bena Mornina

Pokud se potřebujete v této době trochu odreagovat, věříme, že dnešní dávka roztomilosti, kterou má na svědomí maďarský grafický designér a hudebník Ben Mornin, vám chvilku zábavy přinese.

Roztomilé buclaté tváře, jiskra v oku, smích od ucha k uchu a typické grimasy, které umí vykouzlit ve svých tvářích pouze malé děti, to jsou typické znaky, na kterých umělec postavil celý svůj instagramový profil @benmornin.



Obrázky, které vypadají jako věrné fotografie známých postav z legendárních filmů jako Harry Potter, Pán prstenů, Sám doma či ze seriálu Teorie velkého třesku vytvořil Ben Mornin s pomocí umělé inteligence (AI).

„Všechna díla byla vytvořena s pomocí umělé inteligence, takže jsem mohl udělat poměrně hodně fotografií v relativně krátkém čase,“ vysvětluje umělec, který obrázky generuje pomocí programu Midjourney.

Hvězdou za půl roku

První batolata známých osobností a postav vygeneroval grafik Ben Mornin v prosinci roku 2022 a od té doby si získal celkem slušnou základnu sledujících. Na Instagramu ho sleduje sto šestnáct tisíc lidí. Největších úspěchů dosáhla série fotografií s postavami z Harryho Pottera.

„Nejprve jsem vyzkoušel Star Wars batolata, a to jen tak pro zábavu. Velmi rychle se to ale chytlo a většině lidí se to zalíbilo natolik, že jsem pokračoval i s dalšími tématy, která se mně osobně líbí,“ popisuje důvod svého počínání Ben Mornin, který je však původně hudebník a s AI si začal hrát teprve loni v létě.

„Neustále hledám zábavné a nové nápady a téměř každý den experimentuji s umělou inteligencí. Následně vytvořím celou sérii, když vidím, že něco funguje dobře a vypadá ve finále opravdu pěkně,“ řekl Ben Morninpro BuzzFeed.

Bud Spancer, Grinch i Mr. Bean

Na jeho profilu tak můžete najít nejoblíbenější hlavní hrdiny, zpěváky známých kapel, dávné herce, fiktivní postavy a další tváře, jejichž podoba v batolecím věku vás donutí nechat propuknout vaše citlivější „já“.

Mornin si občas pohraje i s celkovou scénou, jako když bojovné imperiální Stormtroopery ze Starwars posadí na Vánoce do obývacího pokoje s jejich ratolestmi a donutí je předčítat jim knihu ve svitu teplého krbového ohně.

Co na jeho díla veřejnost?

Morninova batolata jsou obecně velice dobře přijímána a grafik často dostává prosby od svých sledujících, aby vytvořil například hlavní postavy z Walking Dead či dalších oblíbených kultovních seriálů či filmů. Jiní nechápou, jak se mu povedlo tak realistické fotografie vytvořit. „Ok, může mi někdo vysvětlit, jak získat tak realistické fotky? Protože když se o to pokusím já, je to jako malba od Picassa. A to i přesto, že zadám přesné příkazy,“ píše třeba sledující s nickem @mr._pimpi

Někteří lidí se však ohrazují a tento druh umění je uráží. Jako například @shardz.of.elfs, který napsal: „Vytváříš věci pomocí AI a máš nervy říkat si grafický designér a ilustrátor? Ostuda. Jaká ostuda!“

Na jeho slova však zajímavě reagoval další sledující s nickem @siberianpeachpie. Ten se za umělce postavil s neuvěřitelně silným tvrzením. Rozebírá v něm, co je to vlastně skutečné a původní umění, co je originál a zda je ostuda kopírovat a používat stará díla k tvorbě nových či nikoliv.

Všechny, kteří Bena nepovažují za umělce, upozorňuje, že média se budou neustále měnit a vyvíjet, a to i v souvislosti s uměním. Používat lepší či moderní nástroje v umění by podle něj nemělo znamenat, že na umělce bude pohlíženo skrz prsty.

Oblíbený komik Robin Williams.Zdroj: Se svolením Bena Mornina

Snaží se vysvětlit i to, že se díly vytvořenými umělou inteligencí nesnaží nikdo nikoho oklamat, jelikož jsou pouhým experimentem a uměleckým vyjádřením svého tvůrce.

„Co je vlastně původním dílem? Krajina? A není například veškeré krajinářské umění také odvozeným dílem? Někomu se to líbilo, byl tím dojat, rozesmál se. Pak chtěl zachytit trochu té atmosféry a vyjádřit své pocity, lásku, nenávist nebo jakoukoli jinou lidskou reakci či emoci. Učinil tak proto v barvě, inkoustu, pixelech, tanci nebo hudbě…“ tvrdí v komentáři @siberianpeachpie.

„A řekl mu někdy někdo na to, jak se opovažuje kopírovat a zesměšňovat tvůrce? To přece vůbec nebyl záměr. Naopak,“ říká zapálený diskutér s nickem @siberianpeachpie a navrhuje, aby se všichni naučili nedělat rychlé soudy a neničili tím kreativní jiskru v lidech, kteří se chtějí umělecky vyjádřit.