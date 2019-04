Fotografie se nedávno objevila na popularizačních stránkách Disclose.tv, kde diskutující hovořili o tom, že jde o znamení existence nebe. Podle nich kříž uprostřed galaxie symbolizuje přímo bránu. "Je to zcela jistě znamení, že Bůh existuje a ukazuje nám, že sídlí ve středu naší galaxie," napsal jeden z uživatelů.

Ona struktura "X" může být také světlem, které mají lidé následovat. "Když lidé zemřou, zamíří sem, aby se dostali do nebe," napsal další diskutující.

Americká vesmírná agentura NASA však nabízí poněkud nemystické vysvětlení, které zcela jistě zklame všechny příznivce fantastických teorií. Obrazec do tvaru písmene X je totiž vytvořen prachem, který absorbuje masivní černá díra uprostřed této galaxie. Vpopředí jsou tedy ony prachové pásy, které ze všech stran ozařuje aktivní jádro.

The Whirlpool Galaxy, also known as Messier 51, is an interacting spiral galaxy with an active galactic nucleus. It lies in the constellation Canes Venatici. (Credit: S. Beckwith (STScI), Hubble Heritage Team, (STScI/AURA), ESA, NASA) pic.twitter.com/CruIr7ecaa