Bohatě malovaný štít z kůry stromů, jehož kostru tvoří dřevo, byl objeven již v roce 2015 nedaleko Leicesteru, jeho podrobná analýza však zabrala několik let. Během nich získali vědci jedinečný" náhled na prehistorické technologie, konstatovala BBC.

Podle archeologů byl štít vytvořen někdy mezi lety 395 až 255 před naším letopočtem. Vznikl tedy poměrně dlouho před tím, než do Británie poprvé vpadla římská vojska (55 př. n. l.), která sebou přinesla vědomosti antiky.

Rozměry štítu činí 670 krát 370 milimetrů, uvedla BBC. Zatímco použitá kůra pocházela z lísky, olše, vrbu či topolu, na kostru použil autor štítu dřevo ovocných stromů – jabloní, hrušní a kdouloní. Své využití však našlo i vrbové proutí, z něhož byl upleten jednoduchý košík, který chránil ruku bojovníka.

Příliš křehký pro boj?

Vědci se zprvu domnívali, že štít byl příliš křehký na to, aby mohl být skutečně použit v bitvě. Tento názor však vyvrátily experimentální pokusy, které prokázaly, že dokázal odolat šípům i ostří dýk. Štít z kůry svému majiteli naopak poskytoval výhodu – jelikož byl mnohem lehčí než štíty z kovu nebo masivního dřeva, umožňoval mu rychlejší pohyb.

"Když jsem poprvé uviděla ten štít, byla jsem jím absolutně uchvácena. Tak propracovaný tvar a nádherné dekorace se jen tak nevidí. Zůstávala jsem však skeptická, co se týče jeho efektivity. Náš experiment ovšem ukázal, že mohl být velmi funkční - dokonce jsme na povrchu štítu objevili zjevné známky toho, že byl používán. Jedná se o opravdu jedinečný předmět," uvedla doktorka Rachel Crellinová, jež působí na univerzitě v Leicesteru.

Nadšením z nálezu se netají ani Julia Farleyová z Britského muzea. „Jde o naprosto úžasný předmět, jeden z nejkrásnějších archeologických nálezů, se kterými jsem se kdy setkala. Pozornost veřejnosti většinou poutají spíše předměty ze zlata, ale tento štít je mnohem vzácnější,“ upozornila.

Běžná součást výzbroje

Poté, co archeologové dokončí jeho rekonstrukci, přesune se štít právě do Britského muzea, kde ho budou moci obdivovat návštěvníci. "Jsme velmi vděční Leicesterské univerzitě za to, že nám darovala takto významný předmět. V našich sbírkách by se měl štít objevit už v příštím roce," dodala Farleyová. Leicesterská univerzita zároveň na internetu uveřejnila 3D model štítu, takže nedočkavci si ho mohou prohlédnout již nyní.

Podle vědců je možné, že podobné štíty byly v době železné běžnou součástí výzbroje každého bojovníka. Vzhledem k použitým organickým materiálům lze však skutečnost, že se tento zachoval, možné pokládat za zázrak, uzavřela BBC.