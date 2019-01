Americký výrobce Boeing odhalil včera v kalifornském San Diegu svoji představu letounu, jehož křídla jsou umístěna nad trupem a zároveň i nezvykle vyztužena vzpěrami. Díky tomuto takzvanému „Transonic Truss-Braced Wing“ konceptu (TTBW), na němž firma spolupracuje společně s inženýry z NASA, by mohl stroj ušetřit až 60 procent paliva ve srovnání s letadly, které společnost produkovala v roce 2005.

Kromě výše zmíněného se bude chystaný letoun vyznačovat rovněž značným rozpětím křídel, poměrně vysokou cestovní rychlostí a také vyšším dostupem.

Celková délka jeho nosných ploch by podle údajů výrobce měla dosahovat 52 metrů, což je pro představu o 12 metrů více než v případě oblíbené „sedm tři sedmičky“ ve verzi MAX 8.

Optimální rychlost, při níž bude brázdit nebe na hlavou, se navzdory prvním předpokladům pohybuje na hranici 0,8 Machu, tedy přibližně 980 kilometrů za hodinu. „Původně byl TTBW navržen pro létání při rychlostech 0,7 – 0,75 Machu (zhruba 857 – 919 kilometrů za hodinu). Pro zvýšení cestovní rychlosti letounu byly v rámci nového konceptu optimalizovány výztuhy a modifikován úhel sevření křídel,“ píše se ve zprávě Boeingu.

Poměrně nezvykle působí také ocasní plochy letounu. Směrovky sloužící k ovládání podélného sklonu letadla jsou umístěny nad kýlem, takže záď stroje vytváří jakési písmeno „T“.

Žádné bližší informace ohledně dalších charakteristik letounu ale společnost prozatím neuvedla. Není proto jasné, kolik pasažérů tento budoucí přírůstek do letecké flotily pojme, ani jaký je jeho dolet, či zda bude možné v důsledku výrazného ztenčení nosných ploch nadále umístit palivové nádrže do křídel. Otázkou nadále zůstává i to, kdy poprvé vyroluje z hangárů Painova letiště v Everettu nedaleko Seattlu, kde firma své stroje vyrábí.

Výkonnější, tišší a zároveň přívětivější k životnímu prostředí

Aktuálně podle informací samotného Boeingu probíhají aerodynamické testy ve větrném tunelu NASA nacházejícím se nedaleko San Franciska. Obě společnosti na konceptu takovýchto typů letounů spolupracují již téměř deset let, a to v rámci programu Subsonic Ultra Green Aircraft Researdch (SUGAR), jenž se zaměřuje na vývoj letadel s nižší ekologickou stopu, nižší hlukovou zátěží a současně také vyšší výkonností.

Když se daří, tak se daří

Americký Boeingu zaznamenává v poslední době sérii nemalých komerčních úspěchů. Představení tohoto „letadla budoucnosti“ totiž přichází jen několik týdnů poté, co společnost odhalila novou řadu strojů 777 v luxusním provedení, které bude nabízet svým VIP zákazníkům a které jsou schopny bez mezipřistání spojit jakákoliv dvě města na Zemi. Včera navíc Boeing oznámil, že překonal svého odvěkého rivala, společnost Airbus, v celkovém počtu prodaných strojů za rok 2018. Zatímco Evropané dodali zákazníkům 800 letounů, v případě amerického výrobce to bylo o šest letadel více.