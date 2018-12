Díky technologii 3D tisku se cestování letadly stane cenově dostupnějším a o poznání přívětivějším k životnímu prostředí. Letouny předních světových hráčů v odvětví včetně amerického Boeingu a evropského Airbusu již několika součástkami vyrobenými touto metodou disponují, zatím se však jedná jen o relativně malý podíl. V budoucnu proto plánují obě firmy počet takto vyrobených dílů razantně navýšit.

První letadlo obsahující součástku vyrobenou pomocí 3D tisku vzlétlo již v roce 2014. Stal se jím Airbus A350 a tím prvkem byla malá titanová podpěra umístěná v pylonu, jenž spojuje proudové motory s křídly letounu. Bez nadsázky se tak dá říct, že tím svět letecké dopravy vstoupil do nové éry. Éry 3D tisku.

Od té doby se počet takto vyrobených dílů neustále navyšuje. Například Boeing, hlavní konkurent Airbusu, má již nyní ve svých strojích na 60 tisíc součástek pocházejících z 3D tiskárny. I tak je to ale nadále relativně malé číslo, uvážíme-li, že letoun 747, známý též jako Jumbo, se skládá z celkem šesti milionů dílů.

Oba výrobci se nicméně shodují na tom, že metoda 3D tisku jim naskýtá zcela nové výhody a příležitosti.

„Technologie nám umožňuje vyrobit součástky takové složitosti, která by pomocí standardního řezání nebyla možná,“ cituje CNN vedoucího technologa Airbusu Grazzia Vittadiniho.

A nemusí se nutně jednat pouze o technické aspekty. „Aditivní výroba (odvozeno od AML, neboli additive-layer manufacturing, jak je též metoda 3D označována – pozn. red.) nabízí velký potenciál, jak snížit náklady a váhu letadlových struktur,“ píše se v prohlášení konkurenčního Boeingu.

Nebe nad hlavou bude čistější

Nižší váha letounu pak jde ruku v ruce s nižší spotřebou paliva, díky čemuž se tento způsob dopravy stává rovněž o poznání přívětivější k životnímu prostředí.

„Každých 15 let se velikost celosvětové letecké flotily zdvojnásobí – to je fantastický obchodní případ. Problém: dvojnásobné množství emisí, dvojnásobně větší hluk, dvojnásobně větší spotřeba paliva… To není udržitelné,“ vysvětluje Vittadini a zároveň nabízí řešení: „Můžeme dosáhnout až 55procentního snížení váhy díky skutečnosti, že můžeme ten materiál použít jen tam, kde ho potřebujeme.“

3D tiskárny slouží nejen ke zhotovení dílů samotných. Hojně se využívají také při výrobě forem a dalších nástrojů, pomocí nichž vznikají jednotlivé součástky.

„Odlitky a formy musejí být vyrobeny hodně dopředu a nejsou vždy modifikovatelné. Investujete hodně času a peněz do nástrojů, které pak možná budete muset od základů předělat,“ vysvětluje Vittadini.

V souvislosti s rozmachem využívání 3D tiskáren v tak technologicky náročném odvětví, jakým letecký průmysl bezpochyby je, se přirozeně vyrojily obavy o spolehlivost takto vyrobených dílů. Obě společnosti nicméně své zákazníky ujišťují tím, že při výrobě dopravních letadel budou používat vždy a pouze jen takové postupy, jež budou mít certifikaci příslušných leteckých úřadů.

Za 20 let bude létat přes osm miliard lidí ročně

Během příštích dvou dekád Mezinárodní asociace leteckých dopravců očekává, že se počet cestujících zdvojnásobí na hranici neuvěřitelných 8,2 miliardy ročně. Chtějí-li proto dnešní velcí hráči na trhu zůstat v popředí i nadále, musejí do technologie 3D tisku investovat nemalé peníze.

V srpnu tohoto roku proto Boeing spojil své síly se společností Digital Alloy, zatímco Airbus našel silného partnera v podobě belgické firmy Materialise. I díky těmto spojenectvím tak budou moci oba hlavní výrobci dopravních letadel plnit závazky vůči svým zákazníkům. Ti si již závazně objednali dodávku 5849 nových boeingů (údaje ke konci září 2018), respektive 7337 strojů společnosti Airbus (stav ke konci listopadu 2018), což v případě evropského giganta znamená dostatek produkce na devět let dopředu.

Ani Boeing ani Airbus se tedy podle všeho o svoji budoucnost bát nemusejí. Tím spíš, pokud ji budou nadále spojovat s výhodami, které jim naskýtá technologie 3D tisku.