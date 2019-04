Soutěž, jejíž výherci si zatím rozdělili sto tisíc dolarů (zhruba 2,2 milionů korun), byla zahájena v roce 2015. Tehdy probíhala první fáze, kdy museli účastníci vytvořit architektonické návrhy obydlí vhodného pro podmínky na rudé planetě. V roce 2017 pak skončila druhá fáze, která řešila využití materiálů a strukturu. Z loňské třetí fáze pak vzešla pětice finalistů, z níž pak nyní vzešly tři vítězné týmy.

Finalisté museli rovněž vytvořit krátké video, ve kterém svůj koncept či návrh obhajují. Cílem této soutěže je vybrat tým, který nejlépe vystihne dlouhodobé požadavky na bydlení na rudé planetě. NASA podle svých slov doufá, že tyto návrhy rovněž přispějí ke zkoumání dalších možností vesmíru.

"Chtěli jsme, aby si soutěžící vědci představili celkové prostředí, v němž by bylo možné na rudé planetě normálně žít. Cílem bylo vytvořit komplexní design jednotlivých stanovišť, a to pomocí modelovacího softwaru," uvedl zástupce NASA pro server Tech Times.

Autonomní sestavení

Rozhodně nejde o jednoduchý úkol - budovy musí být z velké části sestaveny autonomně, tedy bez zásahu člověka. Nejlépe, aby v nich mohli lidé bydlet ihned po přistání na Marsu. Jednotlivé návrhy hodnotili odborníci z NASA, průmyslu i akademické sféry a následně přidělovali body. Zaměřovali se nejen architektonické dispozice i estetiku jednotlivých designů, ale i na to, jakým způsobem bude návrh v konečné fázi realizován.

Ze všech modelů porotci nejlépe ocenili projekt týmu SEArch/Apis Cor z New Yorku. Jde o vysokou budovu podobnou minaretu, při jejíž konstrukci by měl být využíván regolit. Jde o svrchní vrstvu nezpevněného, horninového materiálu, který pokrývá celistvé podloží. Je přítomen na Zemi, Měsíci i dalších planetách. Jeho výhodou má být propustnost světla a zároveň snížení vlivů radiace a dalšího záření na lidský organismus. Budova má po celé své vnější části rovněž menší otvory, právě kvůli získávání co nejpřirozenějšího světla.

Naproti tomu tým Zopherus z amerického Arkansasu přišel s nápadem na modulární budovy, přičemž jednotlivé komponenty pro tuto budovu by měly být vytištěny pomocí autonomního robota/tiskárny. Ten by měl rovněž vybrat místo stavby a na něj se následně přesunout. Po zrealizování konstrukce by se posléze vydal na další místo, kde by pokračoval ve stavbě dalších obydlí. Měl by rovněž využívat místní materiál. Ten získávají rovery, které si robot doveze.

Třetí místo pak obsadili inženýři z týmu Mars Incubator z Conncticutu, kteří rovněž přišli s modulárním designem. Jejich budovy by se měly skládat z mnoha pětiúhelníků a šestiúhelníků, které vytvoří různě velké kulaté prostory. Ty by měly být vzájemně spojeny krátkými chodbami, přičemž jednou z místností by mohla být laboratoř pro pěstování rostlin.

Jednotlivé návrhy byly v minulosti testovány například pro schopnost zadržovat vodu nebo vydržet simulované nárazy meteoritů. Na menších modelech byly rovněž testovány některé výkyvy teplot.

Další fáze soutěže soutěže proběhne v květnu, kdy budou muset finalisté vytvořit 3D modely svých návrhů v poměru 1:3, které se sestaví bez pomoci člověka. Celkový vítěz pak obdrží 800 tisíc dolarů (v přepočtu zhruba více než 18 milionů korun). Vyhlášení proběhne počátkem května 2019 v Illinois.

První cíl: Měsíc

Soutěž 3D-Printed Habitat Challenge je nejnovější snahou NASA k vyslání kolonizátorů do vesmíru, přičemž prvním cílem by měl být Měsíc, poté Mars a další. NASA začala už v roce 2018 úzce spolupracovat se soukromými firmami na vývoji technologií, které budou pro delší pobyty na Měsíci potřeba. V dohledu už jsou první komerční nákladní lety, které by měly do konce roku 2020 na Měsíc dopravit nejrůznější přístroje.

Prvním krokem k odstartování nových misí na měsíc bylo nařízení o přípravě nové americké pilotované mise na Měsíc a později i na Mars, které podepsal koncem roku 2017 prezident USA Donald Trump. „Vrátíme se na Měsíc, a tentokrát nepůjde jen o zapíchnutí vlajky a zanechání stop," řekl Trump.