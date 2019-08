Stával na březích Galilejského jezera před dávnými staletími kostel, nebo nikoli? Ačkoli se o existenci byzantské stavby, která měla vyrůst nad rodným domem apoštolů Ondřeje a Petra, zmiňuje několik pramenů, archeologové byli až dosud na pochybách. To ale změnil čtyřletý výzkum mezinárodního týmu, který věří, že objevil právě tento kostel.

Archeologové objevili pozůstatky Kostela apoštolů. Vystavěn byl na domu Kristových učedníků, bratrů Petra a Ondřeje | Foto: Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins