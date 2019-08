Před dávnými časy žil na planetě Zemi predátor, jenž se navzdory svým nevelkým rozměrům stal postrachem tehdejšího oceánu. Co mu nebylo dáno na velikosti, dohnal pravěký živočich svým bizardním vzhledem, který mnohým připomíná legendární vesmírnou loď Millenium Falcon z kultovní sci-fi ságy Star Wars. Informoval o tom server Live Science.

Cambroraster falcatus obýval světový oceán v době kambria, a to přibližně před 508 miliony let. Dorůstal sice pouze do velikosti přibližně 30 centimetrů, to mu ale nebránilo v tom, aby se stal úspěšným predátorem. Ostatně, nechyběly mu k tomu nezbytné předpoklady – ostré „zuby“ a pevný krunýř, který mu poskytoval ochranu před většími živočichy.