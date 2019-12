Studie zveřejněná nedávno na stránkách vědeckého časopisu Journal of American Medical Association (JAMA) ukazuje, že pomalejší tempo chůze je indikátorem rychlejšího fyzického i duševního úpadku. A to již od pětačtyřiceti let, píše italský deník La Repubblica.

Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Chodíš pomalu? Pravděpodobně stárneš poněkud rychleji. Není to žádné módní úsloví, které by používali četní milovníci rychlé chůze, ale - pravda, poněkud zjednodušený - výsledek výzkumu vědců z americké Dukeovy univerzity. Jejich rozsáhlé studie se zúčastnily stovky mužů a žen narozených v letech 1972 a 1973 v novozélandském městě Dunedin. Autoři výzkumu analyzovali výsledky lékařských vyšetření u 904 mužů a žen od jejich útlého dětství až do pětačtyřiceti let.