Chytrý textil jako oblečení budoucnosti: Tričko odešle SMS a zobrazí i mapu

Nápis „made in China“ v nás často nebudí příliš velké iluze o vysoké kvalitě produktu, který jsme právě levně zakoupili. To by se však mohlo brzy změnit. Čínští vědci totiž přišli s tkaninou, která může fungovat jako chytrý telefon. High-tech látka je poháněna energií ze slunce a má schopnost přeměnit váš oděv v chytrý telefon, mapu, a němým dává šanci lépe komunikovat.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Inteligentní textil bude schopen monitorovat i zdravotní stav. | Foto: Shuttersock