Zveřejněným fotografiím dominuje panoramatický snímek povrchu jediné přirozené zemské družice v okolí místa přistání. „Z panoramatického záběru je vidět, že sondu obklopuje několik malých kráterů, což je opravdu vzrušující,“ popsal šéf pozemní části mise Li Chunlai.

Na dalších fotografiích je vidět přistávací modul sondy Čchang-e 4 i samotné průzkumné vozítko. S odesláním snímků zpět na zemi pomáhá zvláštní satelit Queqiao, který čínští vědci s předstihem vyslali na oběžnou dráhu Měsíce.

„Přistávací modul, vozidlo i přenosový satelit jsou v dobrém stavu. Dosáhly předem stanoveného technického cíle a nyní přecházejí do fáze vědeckého výzkumu,“ řekl televizi CCTV ředitel Čínské národní vesmírné agentury (CNSA) Zhang Kejian. „Nyní mohu prohlásit, že mise Čchang-e 4 je naprostý úspěch.“

Čínská sonda přistála v oblasti Von Karmánova kráteru v Aitkenově pánvi, na souřadnicích 177,6 stupně východní délky a 45,5 stupně jižní šířky, 3. ledna letošního roku a stala se tak vůbec prvním lidským přístrojem, který dosedl na odvrácenou stranu Měsíce.

The screen at the Beijing Aerospace Control Center shows the Chang'e-4 lander (R) and the Yutu-2 rover taking pictures for each other, Jan. 11, 2019. China announced Friday that the Chang'e-4 mission was a complete success. pic.twitter.com/zOpDLfiqyT